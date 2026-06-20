Itziar Atienza hace balance del paso de Nieves por la cárcel en Sueños de libertad: "Se ha visto al límite de perderlo todo"

En Sueños de libertad hemos vivido momentos de angustia y miedo por el futuro de Nieves, pero… ¡por fin ha quedado en libertad!

Hace unos meses, la enferma ayudó a Luz a cumplir con la última voluntad de su padre, que sufría una terrible enfermedad que le había condenado al dolor. Ante la insistencia de la doctora Borrell, la madre de los Salazar se mostró dispuesta a darle una muerte asistida y cumplir así con el deseo de Alberto.

Y aunque parecía que este trágico episodio sería un secreto entre ellas dos, todo cambió cuando hace unos días Don Agustín indagó sobre el pasado de la enfermera y consiguió que la Guardia Civil la detuviera, acusada de “acabar con la vida de dos personas”.

Esta detención no solo condenó a Nieves a pasar varios días en la cárcel, también golpeó por completo a los Salazar, que tuvo que mantenerse firme ante la incertidumbre de perder para siempre al pilar de esta familia.

Luz regresó a la colonia para ayudar a la enfermera e incluso a entregarse en el caso de que fuera condenada. Sin embargo, todo cambió cuando se dictó la exhumación del cuerpo de Alberto para analizar la concentración de morfina y dictar una decisión que podría cambiarlo todo.

Y aunque la autopsia reveló la presencia de restos de este medicamento, afortunadamente, la concentración no era lo suficientemente alta como para ser condenada y fue absuelta. ¡Nieves por fin es libre!

“Le duele no haber valorado cómo iba a afectar a su familia”

Hemos hablado con Itziar Atienza, la actriz que da vida a Nieves, y nos ha revelado todos los secretos que se esconden tras el episodio más traumático para la familia Salazar.

La intérprete confiesa que nunca fue consciente de las consecuencias de sus actos hasta que se vio entre rejas: “Una cosa es que pueda suceder y otra es que suceda”.

Esta falta de consciencia, que supondrá un duro golpe para su marido y sus hijos, es de lo que más se arrepiente la madre de los Salazar, así nos lo cuenta: “Le duele no haber valorado cómo iba a afectar a su familia”.

Itziar Atienza también habla de la generosidad con la que Nieves aborda este traumático episodio. A pesar de las terribles consecuencias que está asumiendo por Luz, la enfermera se niega a responsabilizarla de lo sucedido: “Hasta el último momento quiere proteger a Luz y asumir ella sola las consecuencias”.

Además, la actriz destaca que haber atravesado esta dura situación ha ayudado a su personaje a relativizarlo todo y a afrontar los problemas desde otra perspectiva: “Se ha visto al límite de perderlo todo, incluso la vida”.

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