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Capítulo 583

Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”

La enfermera y la pequeña de los Salazar han protagonizado un emotivo reencuentro madre e hija a la espera de conocer los resultados de la exhumación de Alberto

Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”

Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”

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A la espera de conocer los resultados de la exhumación del cuerpo de Alberto, que podrían condenar a Nieves a pena de muerte, la enfermera ha recibido una visita sorpresa que la ha llenado de ilusión.

Mabel se ha armado de valor para enfrentarse a la crudeza de ver a su madre entre rejas. Nieves ha agradecido esta visita y no ha dudado en preguntarle por Miguel, que sigue renegando de ella: “No entiendo cómo has podido hacer algo así y yo tampoco”, ha respondido la joven.

Nieves se ha disculpado con su hija y le ha confesado su triste situación en la cárcel: “Es duro y bastante deprimente”. La enfermera también se ha interesado por conocer cómo está su hija, quien le ha desvelado que ha vuelto con Salva: “Ha sido él quien me ha convencido que vaya a verte”.

La joven Salazar ha roto a llorar al recordar que su madre podría ser condenada a la pena máxima, pero Nieves le ha prometido que eso no ocurrirá: “Volveremos a estar juntas” han sido sus últimas palabras antes de fundirse en un emotivo abrazo. ¿Será cierto que volverán a estar juntas o será Nieves condenada?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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