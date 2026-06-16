Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”

A la espera de conocer los resultados de la exhumación del cuerpo de Alberto, que podrían condenar a Nieves a pena de muerte, la enfermera ha recibido una visita sorpresa que la ha llenado de ilusión.

Mabel se ha armado de valor para enfrentarse a la crudeza de ver a su madre entre rejas. Nieves ha agradecido esta visita y no ha dudado en preguntarle por Miguel, que sigue renegando de ella: “No entiendo cómo has podido hacer algo así y yo tampoco”, ha respondido la joven.

Nieves se ha disculpado con su hija y le ha confesado su triste situación en la cárcel: “Es duro y bastante deprimente”. La enfermera también se ha interesado por conocer cómo está su hija, quien le ha desvelado que ha vuelto con Salva: “Ha sido él quien me ha convencido que vaya a verte”.

La joven Salazar ha roto a llorar al recordar que su madre podría ser condenada a la pena máxima, pero Nieves le ha prometido que eso no ocurrirá: “Volveremos a estar juntas” han sido sus últimas palabras antes de fundirse en un emotivo abrazo. ¿Será cierto que volverán a estar juntas o será Nieves condenada?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas