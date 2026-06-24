“Siempre has creído en mí”: Miguel perdona a Nieves y sellan su reconciliación con un emotivo abrazo

Aunque Nieves ha confesado que no se arrepiente de ayudar al padre de Luz y de las duras consecuencias que supuso, si hay algo que le duele de este triste episodio es sentir el rechazo de su hijo.

Cuando Miguel se enteró de que su madre había ayudado a morir a una persona no dudó en retirarle la palabra y despedirla del dispensario, ¡ni siquiera mostró un ápice de felicidad cuando Nieves salió del calabozo!

Sin embargo, una tierna conversación con Claudia le ha hecho abrir los ojos y darse cuenta de que debe reconciliarse con su madre.

El joven ha entrado en la casa Salazar en busca de ella y le ha agradecido todo el apoyo, cariño y confianza que ha tenido hacia él: “Siempre has creído en mí y me has apoyado desde que era pequeño”.

Aunque el joven sigue sin entender por qué la enfermera ayudó al padre de Luz, ha confesado que no debe olvidar todo lo bueno que ha hecho su madre por él: “Cuando estoy contigo sé que todo va a ir a mejor, porque tú quieres y me proteges a pesar de lo que piense”.

Estas conmovedoras declaraciones han dejado a Nieves sin palabras. La enfermera, con lágrimas en los ojos, le ha dejado claro a su hijo todo el amor que siente por él: “A mí vas a tenerme siempre, te quiero muchísimo”.

Finalmente, tras un corto, pero emotivo abrazo, Miguel le ha propuesto a Nieves volver al dispensario: “El dispensario necesita una enfermera y yo te necesito a ti”. ¡Qué momento tan bonito han protagonizado los Salazar!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas