Capítulo 462
¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo
El abogado dejó morir a Delia tras una fuerte pelea con ella. ¿Podría haber evitado su muerte?
Gabriel ha regresado de Madrid para velar a su madre tras su muerte, avisada por Begoña y Damián.
Al entrar en la habitación y ver el cuerpo, un flashback ha desvelado lo que le sucedió.
Gabriel y Delia tuvieron una fuerte pelea, donde la anciana descubrió que su hijo era una persona “llena de odio” y todo lo que le había contado Andrés era cierto... ¡Gabriel no había perdonado a los De la Reina!
La mujer sufrió otra crisis nerviosa que le provocó el ataque de asma, y Gabriel no la auxilió... ¡dejó morir a su madre!
¿Se descubrirá en algún momento que él ha sido el responsable de esta muerte?
