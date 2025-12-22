Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Capítulo 462

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo

El abogado dejó morir a Delia tras una fuerte pelea con ella. ¿Podría haber evitado su muerte?

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo

Publicidad

Gabriel ha regresado de Madrid para velar a su madre tras su muerte, avisada por Begoña y Damián.

Al entrar en la habitación y ver el cuerpo, un flashback ha desvelado lo que le sucedió.

Gabriel y Delia tuvieron una fuerte pelea, donde la anciana descubrió que su hijo era una persona “llena de odio” y todo lo que le había contado Andrés era cierto... ¡Gabriel no había perdonado a los De la Reina!

La mujer sufrió otra crisis nerviosa que le provocó el ataque de asma, y Gabriel no la auxilió... ¡dejó morir a su madre!

¿Se descubrirá en algún momento que él ha sido el responsable de esta muerte?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David

Capítulo 462 de Sueños de libertad; 22 de diciembre: se descubre la muerte de Delia en casa de la Reina

Capítulo 462 de Sueños de libertad; 22 de diciembre: se descubre la muerte de Delia en casa de la Reina

Manuela y doña Clara advierten a Claudia de que algo raro pasa con Maripaz: “Tiene la cabeza mala”

Manuela y doña Clara advierten a Claudia de que algo raro pasa con Maripaz: “Tiene la cabeza mala”

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo
Capítulo 462

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo

Damián le comunica a María y Andrés la muerte de Delia: “¿Gabriel se despidió de ella?”
Capítulo 462

Damián le comunica a María y Andrés la muerte de Delia: “¿Gabriel se despidió de ella?”

Marta, muy enfadada con Pelayo por el tema de Cárdenas: “¡Soluciónalo!”
Capítulo 462

Marta, muy enfadada con Pelayo por el tema de Cárdenas: “¡Soluciónalo!”

Cárdenas ha amenazado a Marta y esta se ha enfrentado duramente a su marido, ¿por qué le ha mentido todo este tiempo?

Abel Folk
Contenido exclusivo

Mentiras, poder y su movimiento más sucio: Octavio Oramas confiesa todos sus crímenes en La Encrucijada

Abel Folk ha respondido preguntas sobre la serie metiéndose en la piel de Octavio Oramas, su personaje de La Encrucijada.

Un perdón, muchas promesas y una decisión clave: Seren tiene la última palabra esta noche en Renacer

Un perdón, muchas promesas y una decisión clave: Seren tiene la última palabra esta noche en Renacer

Ferit

“Me debes un hijo”: el mensaje que aterra a Ferit mientras los médicos descubren algo grave sobre Seyran

Esme y Zerrin

Esme le da un escarmiento a Zerrin y la echa a la fuerza de su mansión: “¡Desapareced tú y Pelin de nuestras vidas!”

Publicidad