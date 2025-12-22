¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo

Gabriel ha regresado de Madrid para velar a su madre tras su muerte, avisada por Begoña y Damián.

Al entrar en la habitación y ver el cuerpo, un flashback ha desvelado lo que le sucedió.

Gabriel y Delia tuvieron una fuerte pelea, donde la anciana descubrió que su hijo era una persona “llena de odio” y todo lo que le había contado Andrés era cierto... ¡Gabriel no había perdonado a los De la Reina!

La mujer sufrió otra crisis nerviosa que le provocó el ataque de asma, y Gabriel no la auxilió... ¡dejó morir a su madre!

¿Se descubrirá en algún momento que él ha sido el responsable de esta muerte?