Renacer 16 de febrero

“Tenía un sueño abandonado y quiero cumplirlo”: Bahar recuerda de dónde viene su ilusión por montar su propia clínica

La médica va hasta la casa en la que de joven se le despertó el gusanillo de montar su propio negocio para ayudar a la gente.

Bahar recuerda de dónde viene su ilusión por la clínica

Patri Bea
Publicado:

Bahar está decidida a montar su propia clínica de obstetricia y ya ha pedido un préstamo en el banco para sacar el negocio adelante. Toda su familia se ha alegrado mucho al conocer la noticia, menos Nevra, que teme perder la casa por haberla hipotecado.

La doctora ha pasado por delante de la casa en la que quiere montar su clínica, que es un lugar que le trae muchos recuerdos: el edificio en el que se le despertó el gusanillo de abrir una consulta para ayudar a quienes más lo necesitan.

“Cuando sea doctora encontraré la manera de ayudar a personas. Abriré una clínica y las atenderé gratis”: eso pensó la Bahar joven recién salida de la facultad al pasar justo por delante de esa casa.

Bahar se encuentra con una mujer por la calle que le pregunta por qué quiere abrir una clínica justo en ese sitio y ella le responde que porque “tenía un sueño abandonado y ahora quiero cumplirlo”. ¡Cómo nos alegramos por ella!

