Descubre las primeras imágenes de Sira, la nueva serie para el Prime Time de Antena 3, con Adriana Ugarte como protagonista

La serie de Buendía Estudios Bizkaia supone la ansiada continuación de El tiempo entre costuras, uno de los mayores éxitos de la ficción española de los últimos años y se podrá ver en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Protagonizada de nuevo por Adriana Ugarte, que retoma su papel como Sira Quiroga, la producción promete transportar de nuevo a los espectadores a un viaje lleno de emoción, intriga, moda y aventura a través de un momento histórico apasionante: el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En esta nueva etapa, Sira se enfrenta a un mundo en plena posguerra, donde deberá reinventarse una vez más para sobrevivir. Desde Jerusalén hasta Londres o Madrid, la protagonista se verá envuelta en un entramado de secretos y misiones que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su corazón.

El rodaje de Sira continúa en distintas localizaciones nacionales e internacionales que recrearán los escenarios históricos en los que transcurre la trama; como Madrid, Bizkaia y Marruecos. La ficción combinará de nuevo drama, romance y espionaje y mantendrá la cuidada ambientación y la calidad visual que caracterizaron a El tiempo entre costuras.

Adriana Ugarte vuelve a encarnar el papel de Sira. Además, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de con incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Melina Matthews, Sharon Mann Y Sue Flack

Sira es una producción original de Buendía Estudios - a través de su filial Buendía Estudios Bizkaia - con la participación de Atresmedia y Netflix. Montse García es la directora de ficción de Atresmedia, y la producción ejecutiva corre a cargo de Sonia Martínez y Paloma Molina. María Dueñas ejerce como productora ejecutiva creativa. La adaptación literaria es de Tatiana Rodríguez con la coordinación de guion de Irene Rodríguez, que lo ha escrito junto a Alba Lucío y Flora González.

Sira está dirigida por Marina Seresesky y Olga Osorio. El equipo de técnico cuenta con Rubén Liñán como director de Producción, Juana Jiménez y Óscar Durán como directores de Fotografía, Juan Botella como diseñador de Producción e Iván Marín como jefe de Sonido. Usue Peña firma el diseño de Vestuario. Eli Adánez y Juan Bergara dirigen los equipos de Maquillaje y Peluquería, respectivamente.

El Montaje corre a cargo de Irene Blecua y Ascen Marchena y la Banda Sonora Original es obra de César Benito.

Con esta nueva apuesta, Atresmedia refuerza su compromiso con la ficción de calidad y la narrativa cuidada, en una gran superproducción internacional.

Buendía Estudios encargará la distribución internacional de Sira a Atresmedia Sales.

Así es Sira, la continuación del fenómeno El tiempo entre costuras

En Sira, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin y la protagonista deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus. Pero a punto de ser madre, un suceso lo cambia todo. Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira vuelve a reinventarse. Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación.

Una cautivadora trama que bebe del drama histórico, y el género de espías nos traslada a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, excepcionales testigos de una época convulsa – el final de la Segunda Guerra Mundial – y donde Sira, como agente infiltrada, se maneja entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.

La novela está publicada por Editorial Planeta. Scenic Rights es la agencia responsable de representar los derechos de adaptación audiovisual de la obra.