Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar, en shock al descubrir que Marisol trabaja en la nueva empresa de Damián

El patriarca de los Salazar no quiere volver a ver a la joven, pero ella insiste en que aún está enamorada de él.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián le pedirá a sus hijos que tomen a Pablo como un aliado en la fábrica y no como un enemigo.

Carmen seguirá con muchas dudas sobre si debe o no mudarse a casa de los De la Reina con Tasio. ¿Qué pasará?

Gabriel y Begoña decidirán volver a su casa, peroDigna le recuerda a Begoña: tiene a una familia para cuando las cosas vayan mal, y una habitación para ella y sus hijos.

Luis y Luz comunicarán a Digna su decisión de marcharse a Barcelona, quieren poner en marcha una perfumería donde diseñarán perfumes a la carta dirigidos a cada cliente.

Mabel se ofrecerá a Salva para trabajar en la cantina y así no depender económicamente de sus padres. ¿Aceptará el cantinero?

Pablo y Marisol coincidirán en la fábrica de Damián. ¡El empresario se quedará en shock al descubrir que trabaja allí! Marisol le contará que no estaba en sus planes trabajar allí.

El patriarca de los Salazar se enfrentará a ella y le dirá que debe olvidarse de una vez de él, pero ella le dirá que sigue muy enamorado de él.

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate al próximo capítulo en Atresplayer.

Elena Rivera

Elena Rivera, la nueva reina de la ficción en Antena 3: su ascenso imparable de Alba a Perdiendo el juicio

Recordamos la historia de María Duque, la villana más querida de Sueños de libertad

¡Feliz 14 de febrero!

En tierra lejana
Todo lo que debes saber antes del gran estreno de En tierra lejana, la nueva serie turca de Antena 3

La mansión real de los Korhan: la lujosa villa de 30 millones de euros que fue símbolo de una dinastía

La mansión real de los Korhan en Una nueva vida no es un simple decorado televisivo, sino una espectacular villa situada en el Bósforo que perteneció a una de las dinastías más ricas de Turquía.

Resumen

Juanito se está recuperando de su enfermedad, pero el desprecio de Begoña hacia su marido no ha cesado pese a los intentos de Gabriel por recuperarla.

Damián pone al día a Pablo sobre el tipo de persona que es Gabriel: “No tendrá ningún reparo en llegar tan lejos contra ti”

“Nos merecemos esta oportunidad”: Luis y Luz se reconcilian y deciden irse a vivir a Barcelona

Nieves se enfada con Mabel al saber que ya no quiere trabajar para la empresa: “Eres una caprichosa”

