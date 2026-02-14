Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar, en shock al descubrir que Marisol trabaja en la nueva empresa de Damián

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián le pedirá a sus hijos que tomen a Pablo como un aliado en la fábrica y no como un enemigo.

Carmen seguirá con muchas dudas sobre si debe o no mudarse a casa de los De la Reina con Tasio. ¿Qué pasará?

Gabriel y Begoña decidirán volver a su casa, peroDigna le recuerda a Begoña: tiene a una familia para cuando las cosas vayan mal, y una habitación para ella y sus hijos.

Luis y Luz comunicarán a Digna su decisión de marcharse a Barcelona, quieren poner en marcha una perfumería donde diseñarán perfumes a la carta dirigidos a cada cliente.

Mabel se ofrecerá a Salva para trabajar en la cantina y así no depender económicamente de sus padres. ¿Aceptará el cantinero?

Pablo y Marisol coincidirán en la fábrica de Damián. ¡El empresario se quedará en shock al descubrir que trabaja allí! Marisol le contará que no estaba en sus planes trabajar allí.

El patriarca de los Salazar se enfrentará a ella y le dirá que debe olvidarse de una vez de él, pero ella le dirá que sigue muy enamorado de él.

