Cihan al borde de la muerte, Alya atrapada en Mardin y un clan dividido: así fue el impactante último capítulo de En tierra lejana

Mientras Cihan lucha por su vida, Alya queda atrapada en Mardin y descubre el secreto que ocultaba su difunto marido.

Cihan al borde de la muerte, Alya atrapada en Mardin y un clan dividido: así fue el impactante segundo capítulo de En tierra lejana

Julián López
La segunda noche de En tierra lejana en Antena 3 ha estado marcada por la tensión, descubriendo oscuros secretos del pasado, y con la aparición de un protagonista muy claro. El clan Albora tiene mucho poder: ellos mandan y harán cualquier cosa para conseguir lo que quieren, mostrando su lado más oscuro.

Cihan al límite: tensión entre Sahin y Nare

Mientras Alya lucha a contrarreloj para salvar a Cihan tras el disparo accidental en el abdomen, la mansión entera contiene la respiración. Cihan se retuerce de dolor y la familia vive horas de angustia, con Alya haciendo de médico entre miradas de recelo.

A las puertas, Nare espera noticias sin moverse. Sahin intenta acompañarla y, al verla temblar, le coloca la chaqueta sobre los hombros. El gesto, que pretendía ser cercano, abre la grieta: Nare se aparta de inmediato y se la devuelve con frialdad. “No tengo frío, gracias”. Queda claro que entre ambos hay un pasado que pesa, y que ella no quiere abrirlo.

Sahin intenta acercarse a Nare, pero ella marca distancias: ¿qué esconde su extraña relación?

Alya, acorralada: entre la cárcel y Mardin

Alya solo quiere irse con su hijo, pero se topa con el muro de Sadakat. La matriarca le recuerda, una y otra vez, que el disparo contra Cihan no se olvida. Decide que el niño dormirá en la habitación de su padre, lejos de su madre, y remata con una amenaza helada: si Alya llama a la policía por secuestro, ella la denunciará por intento de homicidio.

Atrapada en un bucle sin salida, Alya comprende que cualquier movimiento en falso la separará para siempre de su hijo. Mardin, que fue una escala, ahora es su jaula.

¿Cárcel o Mardin? El callejón sin salida de Alya tras el ultimátum de Sadakat

La semilla de la traición: Ecmel empuja a Sahin contra Cihan

Desde prisión, Ecmel rompe su silencio. Le dice a su hijo que, aunque esté fuera, vive encadenado: es la marioneta de Cihan. Si quiere ser libre, debe reclamar lo que, según él, le corresponde: el liderazgo de los Albora. Sahin intenta defender a su primo, pero la arenga golpea donde duele. Sale de la visita con la presión clavada en la espalda.

La idea ha quedado plantada: ¿se atreverá Sahin a desafiar al actual jefe del clan?

“Tú serás el jefe de los Albora”: Ecmel ordena a Sahin que traicione a Cihan

Para darle una lección a Alya por intentar huir con su hijo, los Albora ponen a Izzet, su abogado y amigo, en medio de un campo de minas. Kadir lo guía con un detector, entre burlas, mientras cada paso puede ser el último. Alya grita, suplica, y por fin logra que lo saquen con vida. Sale en shock; ella estalla: “¡Monstruos!”.

El mensaje es indudable: aquí mandan ellos, y están dispuestos a todo.

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya

La verdad de Boran: sangre, venganza y una vida oculta

Alya, rota por las medias verdades, va a la tumba de Boran a buscar sentido. Cihan aparece y, por fin, lo dice: “Mataron a nuestro padre”. Los Baybars intentaron traficar con armas en tierras Albora, Suleyman Baybars disparó al patriarca y Boran se vengó. Por eso huyó a Canadá, por eso la mentira, por eso el silencio.

Alya comprende que compartió años con un desconocido. Mientras asimila la revelación, Cihan sufre una recaída: la herida vuelve a sangrar, la vida vuelve a pender de un hilo.

Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran

Un amor a escondidas: Kaya y Zerrin no quieren acabar como Sahin y Nare

Kaya decide dar la cara: recoge a Zerrin a la salida de clase, decidido a dejar de esconderse. Ella tiembla por lo que pueda pasar si los descubren, él promete que esta vez luchará hasta el final. No permitirá que su historia repita la tragedia de Sahin y Nare.

El deseo de vivir su amor choca con el miedo a la familia. Una cuenta atrás silenciosa ha comenzado.

Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”

La serie supera a todos los competidores

En tierra lejana triunfa el lunes con un 12,8% de cuota de pantalla

