El primer mensaje de Alba Brunet tras su reincorporación a Sueños de libertad: “He vuelto a casa”

La actriz ha compartido unas tiernas imágenes de cómo está siendo su regreso a la ficción.

Julián López
La semana pasada saltaba la noticia bomba en el universo de Sueños de libertad: Alba Brunet se reincorpora a la ficción que lidera cada tarde de sobremesa. La actriz lo anunciaba en las redes sociales de la serie, provocando una oleada de mensajes de los fans más incondicionales.

Fina retomará su trama en Sueños de libertad, que está más renovada que nunca con la llegada de nuevos personajes. Y lo que tenemos más ganas de ver es ese reencuentro con Marta, un momento Mafin que nos plantea una gran duda: ¿cómo reaccionará Marta a la vuelta de Fina?

Por lo pronto, Alba Brunet ha compartido en sus redes sociales unas tiernas imágenes de su reincorporación a Sueños de libertad: las primeras, con su familia, un apoyo incondicional; y las otras, con sus compañeras de trabajo, a las que seguro ha echado mucho de menos. Incluso la actriz se lleva a su bebé a los rodajes, dejándonos unas estampas muy bonitas con el resto del elenco de Sueños de libertad.

“He vuelto a casa”, ha escrito Alba Brunet en este post de Instagram, acompañado por estas fotos, y con los cientos de comentarios de fans y de sus compañeras de reparto. ¡Qué bueno tenerte de vuelta, Alba!

