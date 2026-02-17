Antena3
Este jueves, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio: "Quiero contratarte para que defiendas a Daniela"

La serie que ha triunfado en su estreno, regresa este jueves a Antena 3 con un episodio cargado de tensión. La muerte de Jaime lo cambia todo para las hermanas Torres mientras la vida personal de Amanda vuelve a tambalearse.

Perdiendo el juicio

Este jueves llega a Antena 3 un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio que arranca con la detención de Daniela. La policía tiene serias sospechas de que ella podría estar implicada en el asesinato del que iba a ser su marido, y todo apuntará a que es culpable.

Mientras tanto, Amanda atraviesa su propio conflicto personal. César le pide los papeles del divorcio, pero ella tiene claro que no está preparada para dar ese paso definitivo. En medio de la tormenta emocional y judicial, Amanda toma una decisión inesperada: quiere contratar a su exmarido para que defienda a su hermana.

Tensión, emociones cruzadas y decisiones difíciles marcarán este nuevo episodio de la serie que ha triunfado en su estreno. Perdiendo el juicio regresa este jueves a Antena 3 con un capítulo emocionante.

