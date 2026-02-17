¿Aliado o lobo con piel de cordero? Özkan se acerca a Alya para ganarse su confianza

Alya se siente más sola que nunca. Atrapada en una mansión que no conoce y rodeada de gente que la mira con odio, no esperaba encontrar comprensión en alguien de fuera.

Özkan se ha acercado a ella con mucha cautela, presentándose como una víctima más de la "tiranía" de Sadakat y Cihan. Tal y como le ha dicho, él solo quiere estar con su mujer y proteger al hijo que viene en camino, pero los Albora se lo impiden por la fuerza.

“Ellos nos separan de lo que más queremos”, le ha dicho Özkan a una Alya que, por primera vez, siente que alguien habla su mismo idioma. Para ella, que está viviendo en sus propias carnes cómo le arrebatan a su hijo, las palabras de Özkan suenan a verdad.

Él se ha pintado como un padre coraje al que no dejan ejercer como tal, ganándose poco a poco la confianza de una Alya que busca desesperadamente un apoyo para salir de ese infierno.

Lo que Alya ignora es el oscuro pasado que Özkan esconde tras sus buenas palabras. Mientras ella ve en él a un aliado para escapar o recuperar sus derechos, los Albora tienen motivos de sobra para tenerlo lejos de Nare. ¿Es Özkan la tabla de salvación de Alya o se está metiendo en la boca del lobo sin saberlo?