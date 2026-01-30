Sueños de libertad arrasa y se consolida como la serie más vista de la televisión

Sueños de libertad continúa imparable en Antena 3. La serie cierra el periodo con un 14,2% de share y 1,3 millones de espectadores, consolidándose como la serie más vista de la televisión y reafirmando un liderazgo sólido e inamovible en su franja de emisión.

La distancia con sus competidores es contundente: la ficción aventaja en +6,4 puntos y +3,4 puntos a sus principales rivales, confirmando su fortaleza y la fidelidad de la audiencia. Además, el título logra su tercer mejor mes de la historia, tanto en cuota como en número de espectadores, y se convierte en su mes más visto desde marzo de 2024.

El éxito de Sueños de libertad se extiende también al inicio del nuevo año. En enero, la serie ha alcanzado su mejor cuota semanal histórica, con un destacado 14,8%, reforzando aún más su excelente momento de audiencia.

Con estos resultados, Sueños de libertad se afianza como una de las grandes apuestas de ficción de Antena 3 y como un referente indiscutible de la televisión actual.