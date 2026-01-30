Antena3
Sueños de libertad arrasa y se consolida como la serie más vista de la televisión

La ficción de Antena 3 lidera con un 14,2% de cuota y 1,3 millones de espectadores, firmando su tercer mejor mes histórico y manteniendo una ventaja incontestable frente a sus competidores.

Begoña Montes y Andrés de la Reina en el capítulo 468 de Sueños de Libertad

Sueños de libertad continúa imparable en Antena 3. La serie cierra el periodo con un 14,2% de share y 1,3 millones de espectadores, consolidándose como la serie más vista de la televisión y reafirmando un liderazgo sólido e inamovible en su franja de emisión.

La distancia con sus competidores es contundente: la ficción aventaja en +6,4 puntos y +3,4 puntos a sus principales rivales, confirmando su fortaleza y la fidelidad de la audiencia. Además, el título logra su tercer mejor mes de la historia, tanto en cuota como en número de espectadores, y se convierte en su mes más visto desde marzo de 2024.

El éxito de Sueños de libertad se extiende también al inicio del nuevo año. En enero, la serie ha alcanzado su mejor cuota semanal histórica, con un destacado 14,8%, reforzando aún más su excelente momento de audiencia.

Con estos resultados, Sueños de libertad se afianza como una de las grandes apuestas de ficción de Antena 3 y como un referente indiscutible de la televisión actual.

¿Conoces a Delia Brufau? Interpreta a Mabel, la hija pequeña de la famila Salazar

Bahar acepta el encargo más difícil de Rengin: controlar todos sus bienes si muere en la operación

Claudia
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia sospechará sobre los traumas de Valentina

Valentina
Resumen

Capítulo 487 de Sueños de libertad; 29 de enero: Valentina se adapta a la colonia mientras Damián decide montar su negocio

Begoña
Capítulo 487

Begoña se niega a denunciar a Gabriel, para decepción de Andrés: "No quiero condicionar la vida de mis hijos"

La enfermera le argumenta que no puede denunciar a su marido, por el bien de Juanito y Julia. ¿Está dejando pasar su oportunidad para estar juntos?

Manuela
Capítulo 487

“¡Usted sola se ha buscado ser una marginada!”: Manuela le planta cara a María tras sus desplantes

Manuela está harta de todos los desplantes que sufre de María, y le ha dicho lo que piensa sobre ella.

Cloe

Marta le confiesa a Cloe que Digna sabe de su relación, y no le sienta bien: “Esto también es mi intimidad”

Marta

Marta le confirma a Digna su relación con Cloe, y le confiesa que están amenazadas por Gabriel

Comienza el rodaje de Trazos ocultos, nueva serie para el prime time de Antena 3, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho

