Izzet abandona a Alya en Mardin: “No tienes ninguna posibilidad de llevarte al niño”

Izzet no puede más. Después de estar a punto de saltar por los aires en el campo de minas, el abogado se ha recuperado en el hotel con un solo objetivo: huir de ese infierno. Está furioso y no ha dudado en culpar a Alya de todo lo que ha pasado: “Te advertí que soltaras la pistola y no me hiciste caso”, le ha recriminado mientras preparaba su maleta para volver a Canadá.

Desesperada, Alya le ha suplicado que no la deje sola, pero Izzet ha sido tajante. Le ha puesto sobre la mesa el dilema más cruel de su vida: o se marcha con él en el primer avión dejando atrás a su hijo, o se queda atrapada en Mardin para siempre. “¿Cómo voy a dejar a mi hijo con estos asesinos?”, ha gritado ella, rota de dolor al ver que su único aliado le da la espalda.

Izzet, hablando ya como abogado, le ha dicho la verdad más amarga. Tras haber disparado a Cihan, Sadakat tiene la sartén por el mango y ninguna ley del mundo le daría la razón a ella. “No tienes ninguna posibilidad de irte con el niño”, le ha advertido antes de marcharse.

Alya se ha quedado completamente sola, contra las cuerdas y dándose cuenta de que, por ahora, los Albora han ganado la partida. ¿Qué locura será capaz de hacer para no perder a su hijo?