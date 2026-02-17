Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 16 de febrero

Izzet abandona a Alya en Mardin: “No tienes ninguna posibilidad de llevarte al niño”

El abogado, aterrorizado tras lo vivido en el campo de minas, ha decidido abandonar el país. Antes de irse, le ha dado a Alya el golpe de realidad más duro: legalmente, ha perdido toda oportunidad de recuperar al niño.

Izzet abandona a Alya en Mardin: “No tienes ninguna posibilidad de llevarte al niño”

Publicidad

Izzet no puede más. Después de estar a punto de saltar por los aires en el campo de minas, el abogado se ha recuperado en el hotel con un solo objetivo: huir de ese infierno. Está furioso y no ha dudado en culpar a Alya de todo lo que ha pasado: “Te advertí que soltaras la pistola y no me hiciste caso”, le ha recriminado mientras preparaba su maleta para volver a Canadá.

Desesperada, Alya le ha suplicado que no la deje sola, pero Izzet ha sido tajante. Le ha puesto sobre la mesa el dilema más cruel de su vida: o se marcha con él en el primer avión dejando atrás a su hijo, o se queda atrapada en Mardin para siempre. “¿Cómo voy a dejar a mi hijo con estos asesinos?”, ha gritado ella, rota de dolor al ver que su único aliado le da la espalda.

Izzet, hablando ya como abogado, le ha dicho la verdad más amarga. Tras haber disparado a Cihan, Sadakat tiene la sartén por el mango y ninguna ley del mundo le daría la razón a ella. “No tienes ninguna posibilidad de irte con el niño”, le ha advertido antes de marcharse.

Alya se ha quedado completamente sola, contra las cuerdas y dándose cuenta de que, por ahora, los Albora han ganado la partida. ¿Qué locura será capaz de hacer para no perder a su hijo?

En tierra lejana

En tierra lejana triunfa en su estreno, líder y lo más visto de la noche del domingo

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Izzet abandona a Alya en Mardin: “No tienes ninguna posibilidad de llevarte al niño”

Izzet abandona a Alya en Mardin: “No tienes ninguna posibilidad de llevarte al niño”

04_Sueño

“Tenía un sueño abandonado y quiero cumplirlo”: Bahar recuerda de dónde viene su ilusión por montar su propia clínica

03_Nevra

Nevra entra en pánico cuando Bahar comunica su nuevo proyecto profesional: "He hipotecado la casa"

02_Crisis
Renacer 16 de febrero

¿Crisis matrimonial? La convivencia hace mella en la relación de Uras y Maral

01_Reflexion
Renacer 16 de febrero

"No estaba preparada para el amor": Bahar imagina qué habría pasado con Evren si no se hubiese marchado

Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”
Mejores momentos | 16 de febrero

Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”

Él no tiene miedo a nada, ni siquiera a la furia de su familia. Ha ido a buscar a Zerrin a la salida de sus clases para dejarle claro que lo suyo va muy en serio, aunque ella muera de miedo por lo que pueda pasar si los descubren.

Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran
Mejores momentos | 16 de febrero

“Mataron a nuestro padre”: Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran

Alya acaba de descubrir que el hombre con el que vivió años era un completo desconocido. En un encuentro cargado de dolor frente a la tumba de su marido, Cihan le ha contado la verdad que Boran se llevó a la tumba: su huida a Canadá fue para escapar de una venganza de sangre.

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya

“Tú serás el jefe de los Albora”: Ecmel ordena a Sahin que traicione a Cihan

“Tú serás el jefe de los Albora”: Ecmel ordena a Sahin que traicione a Cihan

¿Cárcel o Mardin? El callejón sin salida de Alya tras el ultimátum de Sadakat

¿Cárcel o Mardin? El callejón sin salida de Alya tras el ultimátum de Sadakat

Publicidad