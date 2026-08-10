Capítulo 622
Fina pide a Marta que renuncie a la herencia de Pelayo: “Es dinero sucio”
La fotógrafa cree que la De la Reina no debería aceptar ese dinero por dignidad.
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Marta ha acudido con doña Clara a la lectura del testamento de Pelayo y después ha ido a casa de su amada para contárselo.
La hija de Damián le cuenta a Fina la herencia que ha recibido del que fue su marido: el usufructo vitalicio de sus bienes y una paga de por vida.
Marta está convencida de que Pelayo le ha dejado una parte de su herencia por sentirse culpable por todo lo que les hizo y, le asegura, que se ha quedado sorprendida porque esa paga es bastante más alta de lo que ella esperaba.
La fotógrafa se queda de piedra. No entiende que vaya a aceptar ese dinero que considera sucio: “Ese hombre nos hizo muchísimo daño”, dice Fina añadiendo que no debería aceptar esa herencia por dignidad.
“Yo no aceptaría nada que viniera de él”, le dice Fina enfadada a Marta quien le responde que no entiende por qué debería renunciar a ese dinero. ¿Qué pasará?, ¿Acabará aceptando Marta la herencia de su difunto marido?
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