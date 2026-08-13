Capítulo 625
Marta y Fina ponen fin a su crisis por la herencia de Pelayo: “Ese canalla intentó separarnos y estamos juntas a pesar de todo”
La hija de Damián propone a Fina destinar el dinero a una asociación que ayude a gente sin recursos.
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La herencia de Pelayo ha supuesto un gran revuelo para #Mafin, ¡pero, afortunadamente, han puesto fin a este malentendido!
Al principio, Marta se mostró dispuesta a aceptar el dinero que le corresponde de su difunto marido, lo que provocó el rechazo de Fina y un distanciamiento en su relación.
Sin embargo, tras darle muchas vueltas, la hija de Damián ha encontrado la solución perfecta para no renunciar a este dinero y tener la conciencia tranquila: ¡destinarlo a una obra benéfica!
Marta ha propuesto a Fina enviar la herencia a una asociación que ayuda a gente sin recursos a costearse sus tratamientos médicos. La fotógrafa no ha podido evitar acordarse de su padre, Isidro, y ha aceptado sin dudar esta emotiva sugerencia: “Ma parece una propuesta brillante”.
Finalmente, la pareja se ha sincerado sobre el duro pasado al que Pelayo las arrastró: “Ese canalla intentó separarnos de por vida y estamos juntas a pesar de todo”.
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