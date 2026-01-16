Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 478

Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”

La familia da sus primeros pasos en su nuevo hogar en Toledo, y se van mostrando poco a poco. ¡Pablo quiere que su mujer esté feliz allí!

Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”

Publicidad

El matrimonio trata de adaptarse lo antes posible a su nueva situación, con algunas cajas sin desembalar todavía. El cumpleaños de Nieves se acerca y Pablo le ha prometido una increíble sorpresa.

Han llegado a Toledo después de que Joaquín Merino, el hijo de Digna, le vendiera a Pablo sus acciones de Perfumerías de la Reina. ¿Qué tal encajará en la empresa?

Miguel está algo desorientado con los cambios, pero progresa en sus asuntos profesionales. Ha enviado un artículo científico dándole una grata alegría a su madre. “Tendrás cuarenta años y tu madre te seguirá viendo como su niño”, le ha advertido el cabeza de familia.

A pesar de las quejas de Pablo, la familia vive un plácido momento de adaptación y concordia con su nueva vida en Toledo, pero ¿continuará la serenidad en la familia Salazar?

Pablo está preocupado por cómo van a ir las cosas en la junta de accionistas y por su hija Mabel, ¿se quedará en Barcelona estudiando o se mudará con ellos a Toledo?

No te pierdas todas las novedades de los Salazar.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”

Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”

Nueva cabecera

La nueva cabecera de Sueños de libertad se estrena con nueva temporada, nuevos personajes… ¡y la sintonía interpretada por Malú!

Gabriel vs Andrés

Andrés lanza una amenaza a Gabriel: "Te aniquilaré, aunque sea lo último que haga en esta vida"

Marco H. Medina es Miguel Salazar, hijo mayor de los Salazar
¡Conócele!

Marco H. Medina es Miguel Salazar, el hijo mayor de los Salazar

Fernando Andina es Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías de la Reina
¡No te lo pierdas!

Fernando Andina es Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías de la Reina

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo
Una nueva vida

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo

En medio de todos los problemas, Tarik vuelve a aparecer para intentar salirse con la suya. Y esta vez, su presencia es más inquietante que nunca. ¿Conseguirá que Seyran caiga en su trampa?

¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada
Se moja

¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada

La actriz que da vida a la verdadera hija de Inés en la serie explica a quién escogería su personaje en diferentes situaciones.

Dani Tatay

Dani Tatay habla sobre la última secuencia de la temporada en Sueños de libertad: "Es muy fuerte"

Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro

Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro

¿Un accidente disfrazado de asesinato? La muerte de Boran pone a Alya en el punto de mira

¿Un accidente disfrazado de asesinato? La muerte de Boran pone a Alya en el punto de mira

Publicidad