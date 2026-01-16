Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”

El matrimonio trata de adaptarse lo antes posible a su nueva situación, con algunas cajas sin desembalar todavía. El cumpleaños de Nieves se acerca y Pablo le ha prometido una increíble sorpresa.

Han llegado a Toledo después de que Joaquín Merino, el hijo de Digna, le vendiera a Pablo sus acciones de Perfumerías de la Reina. ¿Qué tal encajará en la empresa?

Miguel está algo desorientado con los cambios, pero progresa en sus asuntos profesionales. Ha enviado un artículo científico dándole una grata alegría a su madre. “Tendrás cuarenta años y tu madre te seguirá viendo como su niño”, le ha advertido el cabeza de familia.

A pesar de las quejas de Pablo, la familia vive un plácido momento de adaptación y concordia con su nueva vida en Toledo, pero ¿continuará la serenidad en la familia Salazar?

Pablo está preocupado por cómo van a ir las cosas en la junta de accionistas y por su hija Mabel, ¿se quedará en Barcelona estudiando o se mudará con ellos a Toledo?

No te pierdas todas las novedades de los Salazar.