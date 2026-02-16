Mabel convence a Salva para que le deje trabajar en la cantina: “Reconozco que se te da bien el trato con el público"

La pequeña de los Salazar sigue en busca de su futuro profesional. Tras el fuerte encontronazo con sus padres, Mabel quiere demostrar que no es una inmadura como le recriminó su madre y se ha propuesto trabajar para salva en la cantina.

El cantinero se está haciendo poco a poco con el trabajo y su clientela crece por momentos. Pero su deficiente trato a los clientes hace que siga teniendo ciertas limitaciones.

Mabel ha tenido un repentino interés por la hostelería y le ha propuesto trabajar en la cantina ya que como ha dicho la joven, “estoy convencida de trabajar aquí, se me da muy bien tratar con la gente”.

Pese a la mala reacción de Salva ante el ofrecimiento, Mabel ha sabido engatusar al nuevo cantinero. “Necesitas ayuda Salva y yo estoy encantada de trabajar aquí”, ha explicado Mabel.

¿Comenzará a trabajar allí?