Capítulo 499

Mabel convence a Salva para que le deje trabajar en la cantina: “Reconozco que se te da bien el trato con el público"

Salva da su brazo a torcer y se empieza a plantear la incorporación de Mabel como nueva camarera de la cantina.

Mabel

La pequeña de los Salazar sigue en busca de su futuro profesional. Tras el fuerte encontronazo con sus padres, Mabel quiere demostrar que no es una inmadura como le recriminó su madre y se ha propuesto trabajar para salva en la cantina.

El cantinero se está haciendo poco a poco con el trabajo y su clientela crece por momentos. Pero su deficiente trato a los clientes hace que siga teniendo ciertas limitaciones.

Mabel ha tenido un repentino interés por la hostelería y le ha propuesto trabajar en la cantina ya que como ha dicho la joven, “estoy convencida de trabajar aquí, se me da muy bien tratar con la gente”.

Pese a la mala reacción de Salva ante el ofrecimiento, Mabel ha sabido engatusar al nuevo cantinero. “Necesitas ayuda Salva y yo estoy encantada de trabajar aquí”, ha explicado Mabel.

¿Comenzará a trabajar allí?

Series

Luis

Luis le venderá sus acciones de Perfumerías de la Reina a Damián... ¡Digna hará de intermediaria!

Tasio

Carmen acepta vivir en casa de los de la Reina: “Voy a darle una oportunidad a este nuevo capítulo de nuestra vida”

Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar
Resumen

Así quedó todo en el estreno de En Tierra lejana: Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

En tierra lejana
Audiencias domingo

En tierra lejana triunfa en su estreno, líder y lo más visto de la noche del domingo

En la noche del domingo, Antena 3 ha estrenado su nueva apuesta de ficción, En tierra lejana y lo hace líder y como la oferta estelar más vista.

Cihan
A las 23:00 horas

La vida de Cihan, en peligro por una herida de bala: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

El hombre ha recibido el disparo en el estómago, y Sadakat obliga a Alya a salvarle la vida, o saldrá de la mansión “en una caja de madera”.

Cihan Deniz

Cihan Deniz sueña con parecerse a su tío sin saber que su destino ya está decidido

Carol Rovira

Carol Rovira defiende a Daniela en Perdiendo el juicio: “Creo firmemente en su inocencia”

Sadakat

“Se hará justicia divina”: Sadakat ordena encontrar al culpable de la muerte de Boran durante su funeral

