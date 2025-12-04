Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 451

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Begoña está hecha un lío tras la llegada de Delia a Toledo, no se termina de fiar de su marido y cree que Andrés puede estar involucrado.

Andrés

Publicidad

Begoña está muy angustiada con las novedades que están pasando en su casa. ¡Ya no sabe si puede fiarse de Gabriel!

Ella reconoce estar muy "inquieta" tras la llegada de Delia, y no se termina de creer lo que su marido le ha contado: cree que la anciana es buena y no cómo dice su marido.

Sin embargo, ha querido saber si Andrés tiene algo que ver con la llegada de la mujer. Sabe que desapareció justo tras su boda, y que, además, cuando ha vuelto, Delia llegó a los días... ¿Le dirá Andrés la verdad?

¿Le confesará que ha investigado a Gabriel y no es tan bueno como dice?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Seyran, en peligro: la venganza de Mezide golpea a la familia Korhan

“Es hora de terminar”: el miedo regresa a la mansión Korhan tras el secuestro de Seyran

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe se disculpará con Marta por el nuevo perfumen

Carmen
Resumen

Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

Andrés
Capítulo 451

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Gema
Capítulo 451

Gema sigue ocultándole a Joaquín su embarazo... ¡Y Luz se lo echa en cara!

La doctora cree que debe contárselo a su marido cuanto antes, sobre todo para ver qué decisión toman.

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”
Capítulo 451

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”

El patriarca no quiere traiciones por parte de su sobrino, tras la mentira de su madre no confía en él.

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

Ferit y Seyran vuelven a ponerse los anillos: un nuevo comienzo para su historia de amor

Ferit y Seyran vuelven a ponerse los anillos: un nuevo comienzo para su historia de amor

Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”

Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”

Publicidad