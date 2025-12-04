Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Begoña está muy angustiada con las novedades que están pasando en su casa. ¡Ya no sabe si puede fiarse de Gabriel!

Ella reconoce estar muy "inquieta" tras la llegada de Delia, y no se termina de creer lo que su marido le ha contado: cree que la anciana es buena y no cómo dice su marido.

Sin embargo, ha querido saber si Andrés tiene algo que ver con la llegada de la mujer. Sabe que desapareció justo tras su boda, y que, además, cuando ha vuelto, Delia llegó a los días... ¿Le dirá Andrés la verdad?

¿Le confesará que ha investigado a Gabriel y no es tan bueno como dice?