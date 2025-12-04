Antena 3 LogoAntena3
Ferit y Seyran vuelven a ponerse los anillos: un nuevo comienzo para su historia de amor

Después de tantas lágrimas y malentendidos, la pareja vuelve a ponerse los anillos, dejando atrás el pasado y apostando por su amor una vez más.

Ferit y Seyran han vivido un momento muy especial. Después de todo lo que han pasado, por fin vuelven a ponerse los anillos de casados, sellando así una nueva etapa juntos.

Antes de hacerlo, Seyran ha querido ser completamente sincera. Le ha confesado a Ferit que fue a ver a Pelin para cerrar de una vez por todas aquello que tanto daño les hizo. Le ha explicado que habló con ella y que necesitaba decirle que dejara en paz a su hermana y a Kaya. “Me quedé a gusto”, le ha dicho sin miedo.

Ferit le ha asegurado que entiende perfectamente lo que vivió por culpa de Pelin y que tiene todo el derecho del mundo a plantarse, hablar y defenderse. Ha sido entonces cuando Ferit ha sacado los anillos. Le ha dicho que llevaba tiempo esperando el momento adecuado… y que ese momento por fin había llegado. “Te quiero mucho”, le ha dicho él. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, ha sentido que realmente están empezando de nuevo.

¿Será este el comienzo definitivo de la paz entre ellos?

