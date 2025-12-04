Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

La sevillana lleva muy mal que su marido haga lo que le piden los franceses, ella querría que fuera más independiente.

Carmen

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Damián ha vuelto a la fábrica y le ha dejado a Cloe que está dispuesto a dar guerra. ¡No está acabado!

Por su parte, ha hecho lo propio con Gabriel y le ha advertido que ya no confía en él: no quiere más mentiras. ¿Qué pasará cuando descubra que su sobrino les ha mentido en todo?

Carmen y Tasio no están pasando un buen momento. El joven se va de cena de gala con los franceses y ella no ha querido ir, cree que le están utilizando... Han vuelto a discutir y los dos están más tocados que nunca. ¿Cuándo acabará esto?

En casa de la Reina, Begoña está muy preocupada, tiene el presentimiento de que algo va mal tras la llegada de Delia. ¿Le confesará Andrés lo que es?

Si te has perdido este capitulazo, vuelve a verlo en atresplayer.

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Gema sigue ocultándole a Joaquín su embarazo... ¡Y Luz se lo echa en cara!

La doctora cree que debe contárselo a su marido cuanto antes, sobre todo para ver qué decisión toman.

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”

El patriarca no quiere traiciones por parte de su sobrino, tras la mentira de su madre no confía en él.

