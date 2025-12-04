Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Damián ha vuelto a la fábrica y le ha dejado a Cloe que está dispuesto a dar guerra. ¡No está acabado!

Por su parte, ha hecho lo propio con Gabriel y le ha advertido que ya no confía en él: no quiere más mentiras. ¿Qué pasará cuando descubra que su sobrino les ha mentido en todo?

Carmen y Tasio no están pasando un buen momento. El joven se va de cena de gala con los franceses y ella no ha querido ir, cree que le están utilizando... Han vuelto a discutir y los dos están más tocados que nunca. ¿Cuándo acabará esto?

En casa de la Reina, Begoña está muy preocupada, tiene el presentimiento de que algo va mal tras la llegada de Delia. ¿Le confesará Andrés lo que es?

