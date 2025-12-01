Antena 3 LogoAntena3
Audiencias noviembre

Sueños de libertad crece y sigue en lo más alto, situándose como la serie diaria más vista de la TV

La ficción, que arrasa en las tardes de Antena 3 de lunes a viernes, continúa conquistando a millones de espectadores cada semana.

Sueños de libertad (14,3% y +1,2 M) crece y sigue en lo más alto, situándose como la serie diaria más vista de la TV con su 2º mejor mes de la historia, el mejor desde su estreno.

Líder invicta un mes más, aumenta la ventaja con sus competidores a +6,4 puntos y +3,9 puntos.

Este mes consigue, además, su récord de temporada de espectadores con 1.330.000 (12 de noviembre)

Antena 3, referente en las ficciones internacionales

En noviembre, Antena 3 continúa como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (11,3% y 1 M) y Renacer (10,9% y 739.000), ambas en subida y en su 2ª mejor cuota mensual del año.

