Capítulo 449
Begoña, muy enfadado, le echa en cara a Gabriel la mentira sobre su madre
Él intenta explicarse y manipula a la enfermera: le cuenta que Delia es mala. ¿Le creerá?
Begoña no puede creerse lo que está pasando. Una vez más, un marido suyo, ha vuelto a mentirle: ¿por qué Gabriel dijo que su madre estaba muerta?
Muy enfadada, le ha pedido explicaciones y él solo podía disculparse. En un claro apuro, Gabriel ha decidido cambiar la historia: le ha dicho que Delia es mala y odia a los de la Reina.
Begoña no se ha creído lo que él le contaba, y él no paraba de decir que no es la primera vez que Delia arruina su vida. ¿Se dará cuenta de que está intentando manipularle?
“Mi madre no soporta ver a la gente feliz”, le ha dicho.
Él le ha expresado que quería mantenerle al margen de ella, porque los iba a querer a hacer daño: Delia odia a los De la Reina.
Pero Begoña no le ha creído... ¿en qué quedará todo esto?
