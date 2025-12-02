Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 449

Begoña, muy enfadado, le echa en cara a Gabriel la mentira sobre su madre

Él intenta explicarse y manipula a la enfermera: le cuenta que Delia es mala. ¿Le creerá?

Begoña no puede creerse lo que está pasando. Una vez más, un marido suyo, ha vuelto a mentirle: ¿por qué Gabriel dijo que su madre estaba muerta?

Muy enfadada, le ha pedido explicaciones y él solo podía disculparse. En un claro apuro, Gabriel ha decidido cambiar la historia: le ha dicho que Delia es mala y odia a los de la Reina.

Begoña no se ha creído lo que él le contaba, y él no paraba de decir que no es la primera vez que Delia arruina su vida. ¿Se dará cuenta de que está intentando manipularle?

“Mi madre no soporta ver a la gente feliz”, le ha dicho.

Él le ha expresado que quería mantenerle al margen de ella, porque los iba a querer a hacer daño: Delia odia a los De la Reina.

Pero Begoña no le ha creído... ¿en qué quedará todo esto?

