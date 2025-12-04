Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer

Maral consigue lo que quería: la recuperación de Seren saca a la luz el beso y pone en jaque a la familia de Uras

El beso entre Uras y Maral ha salido a la luz y la familia se ha roto por completo. ¿Qué pasará ahora?

Maral consigue lo que quería: la recuperación de Seren saca a la luz el beso y pone en jaque a la familia de Uras

Publicidad

Desde que Maral llegó al hospital no ha dejado de seducir a Uras. Siempre detrás de él, siempre buscando el momento de separarlo de su esposa. Y ahora, con la recuperación de Seren, todo lo que la joven ha provocado ha terminado explotando.

Uras ha intentado hacerse el loco hasta que no ha podido más, pero Bahar, siguiendo su instinto, revisó las cámaras de seguridad y vio con sus propios ojos cómo besó a Maral antes del accidente. La decepción ha sido tan grande que no ha podido contenerse.

Pero la verdad siempre sale a la luz, y ha sido cuestión de tiempo que lo recordara todo. Decidida a ajustar cuentas, Seren ha llevado a Maral a una sala, le ha tirado del pelo y le ha dado una paliza. Uras tampoco se ha librado: ha recibido un bofetón y un empujón que ha acabado rompiendo la cristalera.

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

La familia está rota y el divorcio parece inminente. Bahar se ha posicionado claramente del lado de su nuera, mientras todos nos preguntamos qué pasará con Maral y Uras.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Saúl le pide a un viejo amigo un “pequeño sacrificio” para desviar la atención, esta noche en La Encrucijada

Saúl le pide a un viejo amigo un “pequeño sacrificio” para desviar la atención, esta noche en La Encrucijada

Maral consigue lo que quería: la recuperación de Seren saca a la luz el beso y pone en jaque a la familia de Uras

Maral consigue lo que quería: la recuperación de Seren saca a la luz el beso y pone en jaque a la familia de Uras

Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza a su madre, ¡no quiere que en ponga en peligro su plan contra su familia!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza a su madre, ¡no quiere que en ponga en peligro su plan contra su familia!

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”
Capítulo 450

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”
Capítulo 450

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”

El abogado, siguiendo los consejos de María, decide disculparse por haber mentido sobre su madre.

Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel
Capítulo 450

Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel

El joven anima a su tía a que no se marche de Toledo ni se aleje de la vida de su hijo.

“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico

“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico

Ferit lleva a Serter a un lugar apartado y lo enfrenta como nunca: “La hombría no se gana pegando”

Ferit lleva a Serter a un lugar apartado y lo enfrenta como nunca: “La hombría no se gana pegando”

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

Publicidad