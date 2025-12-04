Maral consigue lo que quería: la recuperación de Seren saca a la luz el beso y pone en jaque a la familia de Uras

Desde que Maral llegó al hospital no ha dejado de seducir a Uras. Siempre detrás de él, siempre buscando el momento de separarlo de su esposa. Y ahora, con la recuperación de Seren, todo lo que la joven ha provocado ha terminado explotando.

Uras ha intentado hacerse el loco hasta que no ha podido más, pero Bahar, siguiendo su instinto, revisó las cámaras de seguridad y vio con sus propios ojos cómo besó a Maral antes del accidente. La decepción ha sido tan grande que no ha podido contenerse.

Pero la verdad siempre sale a la luz, y ha sido cuestión de tiempo que lo recordara todo. Decidida a ajustar cuentas, Seren ha llevado a Maral a una sala, le ha tirado del pelo y le ha dado una paliza. Uras tampoco se ha librado: ha recibido un bofetón y un empujón que ha acabado rompiendo la cristalera.

La familia está rota y el divorcio parece inminente. Bahar se ha posicionado claramente del lado de su nuera, mientras todos nos preguntamos qué pasará con Maral y Uras.