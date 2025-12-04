Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”

Gabriel ha advertido a Damián: “el rencor que siente mi madre hacia los De la Reina es tan gran que es capaz de hacer cualquier cosa para hacerles daño”.

Pero Damián sigue sin creerle y se muestra distante, no entiende cómo les ha podido mentir en la llegada de Delia a sus vidas. Además, le ha dejado las cosas bien claras: “no vuelvas a mentirme ni a ocultarme nada”.

Esa frase le ha recordado a su hijo Jesús, quien también mentía de vez en cuando. El patriarca es claro, no quiere repetir la misma historia. “Yo he depositado en ti toda mi confianza y la has perdido”.

Pero también le ha dado a su sobrino un voto de confianza: “la única forma de recuperarla será con sinceridad”.

Además, le advierte que es una cuestión no solo familiar sino laboral, ya que ahora Gabriel es el nuevo director de la empresa. Para llevar el negocio será necesario que entre ambos “haya transparencia”.

Los de la Reina han estado muy cerca de pillarle pero ¿por cuánto tiempo podrá aguantar Gabriel con su mentira?