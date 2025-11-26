Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 445

Andrés empieza a desenterrar el pasado de Gabriel tras una conversación con Delia, su madre: “No creo que volvamos a vernos”

El De la Reina viaja hasta Tenerife para visitar a Delia, la madre de su primo.

Andrés se ha presentado en Tenerife para visitar a Delia, la madre de su primo Gabriel. ¡No va a parar hasta desenmascararlo!

El investigador le reveló que la madre del abogado seguía viva y que estaba en una residencia y no dudó en coger un avión para hablar con ella. Se presenta ante la mujer con un nombre falso, Enrique Villa. No quiere que Delia le relacione con los De la Reina.

Delia le cuenta que Gabriel paga la residencia Ella está muy bien atendida en la residencia, pero su hijo no quiere saber nada de ella.

Sigue su relato confesándole que cuando Gabriel era un niño se fueron a vivir a Tenerife mientras el padre de Gabriel, el hermano de Damián, se quedó en México.

Eso es algo que nunca ha perdonado a su madre. Con su primer sueldo se fue hasta México para visitar a su padre que estaba muy enfermo y a los pocos días murió. A partir de ese viaje, Gabriel llegó muy cambiado de ese viaje.

“Mi relación con él empeoró hasta tal punto de separarnos completamente”, le cuenta a Andrés y es que su hijo la culpó de que su padre muriese solo.

Delia le confiesa a Andrés que no cree que vuelvan a verse porque cada vez ella está más enferma y teme moriste sin volver a ver a su hijo.

Andrés se marche prometiéndole que volverá otro día, pero la mujer siente recelo con la visita de Andrés. ¿No confiará en él?

La joven empieza a atar cabos y empieza a pensar que su marido se ha marchado porque recuerda todo.

