El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

Cloe ha puesto al día a Damián sobre las novedades de la compañía Brossard De la Reina. Por su parte, el patriarca se ha quedado muy sorprendido cuando la francesa le ha contado que ha estado trabajando mano a mano con su hija Marta en el perfume que conmemorará la fusión de ambas empresas, “Frangance Galiana”. ¡Eso sí que no se lo esperaba!

Damiánya no controla las decisiones de la compañía, ahora todo son “decisiones directas que se toman desde París”. O por lo menos la gran mayoría. Cloe rechaza la propuesta de Damián, y añade “se lo digo sin acritud”.

Para más inri, ahora Cloe está usando él que antes era el despacho de Damián y este se ha visto obligado a desplazarse al de su sobrino. Esto es algo muy representativo: ahora quien manda es la compañía que desde siempre ha sido rival de Perfumerías de la Reina.

Por último, Damián le espeta a Cloe: “Se le ha pasado comentarme que mi nuera María está trabajando ahora aquí”. Cloe ha argumentado que necesitaban un traductor y que María es perfecta para el puesto por tener un alto nivel de francés.

Así, Damián , muy contundente, ha dicho a la representante de Brossard: “Me gustaría que no vuelva a presentarse en mi casa sin que yo este al tanto”. Cuando Cloe ha tratado excusarse, Damián, un poco a modo de venganza, la ha interrumpido: “y se lo digo sin acritud”.

¿Conseguirán entenderse? ¿Será este el último enfrentamiento entre ambos?