Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 451

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

El patriarca ha vuelto a la colonia y ha decidido poner a Cloe en su sitio nada más llegar: le queda aún guerra que dar.

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

Publicidad

Cloe ha puesto al día a Damián sobre las novedades de la compañía Brossard De la Reina. Por su parte, el patriarca se ha quedado muy sorprendido cuando la francesa le ha contado que ha estado trabajando mano a mano con su hija Marta en el perfume que conmemorará la fusión de ambas empresas, “Frangance Galiana”. ¡Eso sí que no se lo esperaba!

Damiánya no controla las decisiones de la compañía, ahora todo son “decisiones directas que se toman desde París”. O por lo menos la gran mayoría. Cloe rechaza la propuesta de Damián, y añade “se lo digo sin acritud”.

Para más inri, ahora Cloe está usando él que antes era el despacho de Damián y este se ha visto obligado a desplazarse al de su sobrino. Esto es algo muy representativo: ahora quien manda es la compañía que desde siempre ha sido rival de Perfumerías de la Reina.

Por último, Damián le espeta a Cloe: “Se le ha pasado comentarme que mi nuera María está trabajando ahora aquí”. Cloe ha argumentado que necesitaban un traductor y que María es perfecta para el puesto por tener un alto nivel de francés.

Así, Damián , muy contundente, ha dicho a la representante de Brossard: “Me gustaría que no vuelva a presentarse en mi casa sin que yo este al tanto”. Cuando Cloe ha tratado excusarse, Damián, un poco a modo de venganza, la ha interrumpido: “y se lo digo sin acritud”.

¿Conseguirán entenderse? ¿Será este el último enfrentamiento entre ambos?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Seyran, en peligro: la venganza de Mezide golpea a la familia Korhan

“Es hora de terminar”: el miedo regresa a la mansión Korhan tras el secuestro de Seyran

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe se disculpará con Marta por el nuevo perfumen

Carmen
Resumen

Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

Andrés
Capítulo 451

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Gema
Capítulo 451

Gema sigue ocultándole a Joaquín su embarazo... ¡Y Luz se lo echa en cara!

La doctora cree que debe contárselo a su marido cuanto antes, sobre todo para ver qué decisión toman.

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”
Capítulo 451

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”

El patriarca no quiere traiciones por parte de su sobrino, tras la mentira de su madre no confía en él.

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

Ferit y Seyran vuelven a ponerse los anillos: un nuevo comienzo para su historia de amor

Ferit y Seyran vuelven a ponerse los anillos: un nuevo comienzo para su historia de amor

Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”

Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”

Publicidad