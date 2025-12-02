Capítulo 449
Delia irrumpe en casa de la Reina y deja a Begoña y Gabriel... ¡sin palabras!
La enfermera no entiende nada de la llegada de la anciana, pero Delia se explica y la cree. ¿Por qué les ha mentido Gabriel?
La llegada de Delia a Toledo ha dejado sin palabras a todos: especialmente a Damián y Begoña que han sido quienes la han recibido.
Cuando Gabriel ha llegado a casa y la ha visto... ¡se ha quedado pálido!
La mujer, ha alegado que le mandó una carta para ir a verle, pero que él nunca le contestó y por eso decidió poner rumbo a Toledo.
Él la ha regañado explicándole a Begoña, que no le quitaba ojo, que tiene la salud muy frágil.
Finalmente, Begoña le ha pedido a Delia que se quede en casa de la Reina, y además así, ella podrá cuidarle del asma. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a salir Gabriel de esta?
