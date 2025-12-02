Capítulo 449 de Sueños de libertad; 2 de diciembre: Gabriel, en un apuro tras la llegada de Delia

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

La llegada de Delia lo ha revolucionado todo y ha dejado a Gabriel en una posición comprometida: ahora nadie le cree. ¿Por qué mintió con que su madre estaba muerta?

Por su parte, Begoña le ha echado duramente en cara la mentira, y le ha dejado claro que ahora ya no confía en él. ¡Justo cuando acaban de casarse!

¿Conseguirá Gabriel que los De la Reina le crean y vuelvan a confiar en él?

Por otro lado, Digna y Damián, han decidido, tras mucho tiempo, enterrar el hacha de guerra y limar asperezas entre los dos.

María ha empezado a trabajar en la fábrica como mecanógrafa y experta en francés... ¡Andrés se ha quedado de piedra al enterarse!

