Capítulo 449 de Sueños de libertad; 2 de diciembre: Gabriel, en un apuro tras la llegada de Delia

La credibilidad del abogado ha quedado muy mermada tras la llegada de su madre, ¿cómo justificará su mentira?

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

La llegada de Delia lo ha revolucionado todo y ha dejado a Gabriel en una posición comprometida: ahora nadie le cree. ¿Por qué mintió con que su madre estaba muerta?

Por su parte, Begoña le ha echado duramente en cara la mentira, y le ha dejado claro que ahora ya no confía en él. ¡Justo cuando acaban de casarse!

¿Conseguirá Gabriel que los De la Reina le crean y vuelvan a confiar en él?

Por otro lado, Digna y Damián, han decidido, tras mucho tiempo, enterrar el hacha de guerra y limar asperezas entre los dos.

María ha empezado a trabajar en la fábrica como mecanógrafa y experta en francés... ¡Andrés se ha quedado de piedra al enterarse!

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer y descúbrelo.

Gabriel se enfrenta a su madre... ¿por qué ha ido a Toledo a ponerle en entredicho?

Halis se desnuda emocionalmente en su noche de bodas: “Tu amor me devolvió la calma que había perdido”

Damián y Digna hacen las paces y dejan el sufrimiento atrás: “Ha llegado el momento de que nos perdonemos”
Begoña, muy enfadado, le echa en cara a Gabriel la mentira sobre su madre
Delia irrumpe en casa de la Reina y deja a Begoña y Gabriel... ¡sin palabras!
La enfermera no entiende nada de la llegada de la anciana, pero Delia se explica y la cree. ¿Por qué les ha mentido Gabriel?

La burla más cruel de Pelin enfurece a Seyran: “Si Ferit pudiera tener hijos, ya estarías embarazada”
La tensión entre Seyran y Pelin alcanza su punto máximo. Pelin ataca donde más duele, pero Seyran responde con una amenaza y un beso en la mejilla, dejándole claro cuál es su lugar.

