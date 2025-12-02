Resumen
Capítulo 449 de Sueños de libertad; 2 de diciembre: Gabriel, en un apuro tras la llegada de Delia
La credibilidad del abogado ha quedado muy mermada tras la llegada de su madre, ¿cómo justificará su mentira?
Publicidad
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...
La llegada de Delia lo ha revolucionado todo y ha dejado a Gabriel en una posición comprometida: ahora nadie le cree. ¿Por qué mintió con que su madre estaba muerta?
Por su parte, Begoña le ha echado duramente en cara la mentira, y le ha dejado claro que ahora ya no confía en él. ¡Justo cuando acaban de casarse!
¿Conseguirá Gabriel que los De la Reina le crean y vuelvan a confiar en él?
Por otro lado, Digna y Damián, han decidido, tras mucho tiempo, enterrar el hacha de guerra y limar asperezas entre los dos.
María ha empezado a trabajar en la fábrica como mecanógrafa y experta en francés... ¡Andrés se ha quedado de piedra al enterarse!
Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer y descúbrelo.
Publicidad