Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, se presenta en casa de los De la Reina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Delia Márquez, la viuda de Bernardo y madre de Gabriel, llega a casa de los De la Reina. Nada más llegar, se encontrará con Damián y Begoña que se quedarán en shock tras encontrase con ella. Pensaban que estaba muerta y se senitrán muy decepcionados y engañados con Gabriel .

El abogado también se reencontrará con su madre sin saber muy bien cómo actuar frente a su familia. ¿Qué les dirá? , ¿se enfentará a su madre?

Por otro lado, Carmen y Tasio volverán a discutir. Tras su salida nocturna con los franceses, Tasio le pedirá a Carmen que confíe en él, pero ella tendrá miedo de que vuelva a las andadas y no quiere volver a pasar por ello.

Marta y Cloe regresarán de su visita cultural por Toledo, acompañadas de un guía turístico, un apuesto joven con el que Cloe parece tontear y que descoloca a Marta por completo. ¿Habrá malinterpretado a Cloe?

Andrés descubrirá que María ha comenzado a trabajar, ella le dejará claro que quiere vivir por ella mism y sin depender de nadie.

Damián pedirá perdón a Digna. Quiere dejar atrás todos sus resentimientos para avanzar, necesita dejar atrás todo lo relacionado con la muerte de Jesús y Valentín. ¿La matriarca de los Mertino aceptará sus disculpas?

Además, Cristina descubrirá que Beltrán ha soltado el rumor de que es adoptada desatanto el caos entre la familia biológica de la joven. ¡Cristina se enfadará mucho con su ex!

Por otro lado, Maripaz seguirá muy agtardecida con Claudia por todo lo que está haciendo por ella.

