Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”

Aunque en el primer capítulo de Las hijas de la criada ya vemos lo intensa y efímera que es la aventura entre Renata y Gustavo, las sensaciones de la criada hacia el matrimonio cambian en poco tiempo.

Carlota Baró, la actriz que dan vida a Renata en la serie, recalca que, al principio, la relación de su personaje con Inés es sana. “Ella siente mucha fascinación por el mundo de clase alta y por ella. Jugamos a que había una envidia sana porque Renata admira mucho a Inés”, ha explicado la actriz.

La ‘enemistad’ entre ellas surge porque aparece Gustavo, aunque Inés no se percata de los sentimientos de Renata. “Ella siente que nadie la ha mirado así. Gustavo aparece en un mundo nuevo para ella”, explica Carlota.

Renata vive una transformación radical cuando Gustavo le pide que se deshaga del bebé que está esperando. “Se siente como una estúpida”, puntualiza Carlota. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz sobre esta trama en el vídeo de arriba!