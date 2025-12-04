Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 451

Gema sigue ocultándole a Joaquín su embarazo... ¡Y Luz se lo echa en cara!

La doctora cree que debe contárselo a su marido cuanto antes, sobre todo para ver qué decisión toman.

Gema

La doctora está enfadada con su cuñada porque aun no le ha contado a Joaquín que está embarazada.

Gema no es un caso normal, y debido a su cardiopatía, tener un bebé puede poner en grave peligro su vida. ¡Deben tomar una decisión cuanto antes!

Gema, abrumada con esta situación y consciente de que su vida está en juego, le ha pedido tiempo a Luz. Justo ahora que Joaquín está tan ilusionado con su nuevo negocio, no quiere fastidiárselo.

¿Cómo reaccionará él? ¿Qué va a pasar con ese bebé que va en camino?

Capítulo 451

Gema
Capítulo 451

