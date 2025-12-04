Capítulo 451
Gema sigue ocultándole a Joaquín su embarazo... ¡Y Luz se lo echa en cara!
La doctora cree que debe contárselo a su marido cuanto antes, sobre todo para ver qué decisión toman.
Gema no es un caso normal, y debido a su cardiopatía, tener un bebé puede poner en grave peligro su vida. ¡Deben tomar una decisión cuanto antes!
Gema, abrumada con esta situación y consciente de que su vida está en juego, le ha pedido tiempo a Luz. Justo ahora que Joaquín está tan ilusionado con su nuevo negocio, no quiere fastidiárselo.
¿Cómo reaccionará él? ¿Qué va a pasar con ese bebé que va en camino?
