Rumores de infidelidad y una pelea en el colegio sacuden Sueños de libertad: Julia sale en defensa de Begoña

Begoña se queda impactada al descubrir que Julia se ha peleado con un compañero de clase. La niña aparece con un golpe en la cara y termina confesando que todo ocurrió por defender a su madre de los comentarios que se estaban extendiendo.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, la enfermera no podrá evitar sentirse culpable al conocer el motivo de la pelea. Los rumores sobre una posible infidelidad vuelven a colocar a Begoña en una situación cada vez más delicada.

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