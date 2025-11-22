Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¿conseguirá Andrés impedir la boda de Begoña y Gabriel?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Andrés conducirá hacia la ermita en la que se está celebrando la boda entre Gabriel y Begoña. ¿Su objetivo? Impedir que se casen.

Andrés ya le ha contado a Marta que cree que la enfermera está cometiendo un grave error, pero Marta le ha recordado que Begoña está embarazada de su primo Gabriel.

La boda es el gran asunto del momento. Y es que María le contará a Gabriel preocupada: “La boda se ha adelantado porque le enseñé la maldita carta”. María lleva días muy triste y le contará casi al borde del llanto a Manuela sus sentimientos. No es fácil ver a Andrés irse corriendo a tratar de impedir la boda.

Por su parte, Marta ayudará a Cloe a probarse los nuevos uniformes. ¿Qué tipo de miradas es la que se cruzan?

Además, Cristina lo tiene claro. La joven comentará sorprendida a sus compañeras como los nuevos perfumes tienen la misma base que la que ya crearon antes.

Hay otra boda entre manos, pero… “He pospuesto mis planes de boda”, le comentará Beltrán a Cristina. Claudia especulará lo que todos pensamos, ¿querrá acaso volver con ella?

Por último, Mari Paz le contará muy desanimada a Claudia como se siente constantemente cuestionada en el trabajo. “Nadie me quiere allí”.

No te pierdas todo lo que va a pasar y adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.