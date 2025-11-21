¡Gabriel le pide a Tasio que sea su testigo en la boda y él acepta!

Gabriel le cuenta a Tasio que Begoñava a tener un hijo suyo. Tasio, perplejo y emocionado, le da la enhorabuena: “¡Ahora entiendo el tema de las prisas!”.

Así, el director de Perfumerías Brossard de la Reina le ha pedido que sea tu testigo el día de la boda.

“Desde que he llegado aquí con quien mejor me llevo es contigo”, le dice el De la Reina. Tasio, tan bromista como siempre, apunta “y con Begoña”.

El marido de Carmen acepta con una sonrisa y ambos se abrazan con cariño. ¡Vaya momentazo! ¿Qué pasará en la boda?