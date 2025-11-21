Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 442

¡Gabriel le pide a Tasio que sea su testigo en la boda y él acepta!

El abogado se ha camelado al joven de la Reina y le ha pedido que sea su testigo en esta boda adelantada.

¡Gabriel le pide a Tasio que sea su testigo en la boda y él acepta!

Publicidad

Gabriel le cuenta a Tasio que Begoñava a tener un hijo suyo. Tasio, perplejo y emocionado, le da la enhorabuena: “¡Ahora entiendo el tema de las prisas!”.

Así, el director de Perfumerías Brossard de la Reina le ha pedido que sea tu testigo el día de la boda.

“Desde que he llegado aquí con quien mejor me llevo es contigo”, le dice el De la Reina. Tasio, tan bromista como siempre, apunta “y con Begoña”.

El marido de Carmen acepta con una sonrisa y ambos se abrazan con cariño. ¡Vaya momentazo! ¿Qué pasará en la boda?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡Gabriel le pide a Tasio que sea su testigo en la boda y él acepta!

¡Gabriel le pide a Tasio que sea su testigo en la boda y él acepta!

Marta y Cloe hacen las paces tras su bronca por los uniformes: “la apoyaré”

Marta y Cloe hacen las paces tras su bronca por los uniformes: “la apoyaré”

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”
Contenido exclusivo

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo
Una nueva vida

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

Patricia
Mejores momentos | Capítulo 44

“Voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”: Patricia deja claro a David que no se rinde

Aunque el padre del bebé que espera le ha dejado claro que ya no siente lo mismo por ella, Patricia mantiene la esperanza de volver a ser la familia que eran.

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú
¡No te lo pierdas!

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

La artista es la encargada de ponerle voz a la nueva melodía de la serie más vista de la televisión.

Saúl tiende una trampa a César

Saúl tiende una trampa a César: ¡la policía encuentra el cuerpo de Emilio en el coche del mexicano!

Emilio muere en brazos de Octavio

Un forcejeo que acaba en tragedia: Emilio muere en brazos de Octavio

David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

“No voy a tolerar este tipo de actitud en la empresa”: David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

Publicidad