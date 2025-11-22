Marta Belmonte habla sobre la llegada de Cloe a Sueños de libertad: "El roce hace el cariño"

Marta Belmonte nos habla sobre todas las novedades que están ocurriendo en Sueños de libertad, la serie líder de la TV, que se emite cada tarde de lunes a viernes en Antena 3.

Su personaje, Marta de la Reina, es de lo más queridos por el público y es que tras el revés de la marcha de Fina, la ejecutiva se está recuperando poco a poco.

A su vida y a la de todos los De la Reina llega una novedad... ¡Cloe Dubais! La asesora de Brossard en España que llega tras la compra del 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina. ¡Va a poner todo patas arriba!

"Las tramas están que hierven, estamos grabando cosas muy fuertes", ha reconocido Belmonte. ¡Se vienen cosas muy chulas!

"Cloe es el enemigo"

La actriz habla sobre la llegada de Cloe y todas las medidas de Brossard que aterrizan en Toledo, y ya adelanta que pondrá a todos "en jaque".

Ambas se medirán de mujer a mujer en el mundo de los negocios, que en esa época estaba dominado por los hombres.

Tras su luto por la marcha de Fina, la intérprete confiesa que Marta está "sobreviviendo" sin embargo, cree que debe empezar a vivir de nuevo. ¿Lo conseguirá? ¿Será Cloe una vía de escape para ello?

Desde luego, lo que está claro es que gracias a la llegada de Cloe, al menos en el plano de los negocios, Marta tendrá: "más ilusión". Y aclara que, por las buenas o malas, van a tener que entenderse. ¡Tendrán muchos roces en el trabajo!

No te pierdas la entrevista completa de Marta Belmonte sobre las novedades de Sueños de libertad. ¡Dale al play y disfrútala!