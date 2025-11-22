El 'sablazo' de la comida en aeropuertos y estaciones: "No me planteo ni ir a las máquinas expendedoras"

Los aeropuertos o estaciones aprovechan el hecho de que no haya otras opciones para subir los precios de sus productos. Una realidad que a muchas familias les supone una gran pérdida.

En Y ahora Sonsoles hemos investigado los precios en este tipo de establecimientos, que en ocasiones llegan a cuadriplicar el de una cafetería al uso. En el caso de José Manuel, padre de una familia numerosa, es algo que vive a diario.

"Si se les antoja una botella de agua a cada uno en una estación, te puede salir por un riñón", señala, "normalmente compramos antes de entrar en una tienda". ¿Se puede regular de alguna manera? ¡Dale al play para ver la investigación al completo!