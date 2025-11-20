Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés descubre que Begoña y Gabriel van a casarse

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Don Agustín criticará a Cloe por lo atrevido que es el nuevo uniforme de las chicas de la tienda y la francesa lo escuchará todo. Además, la joven le dirá que Brossard que no entiende por qué hay un sacerdote y una parroquia en la colonia.

Mientras, Cloe le pedirá perdón a Marta por la discusión que tuvieron el otro día precisamente por esos nuevos uniformes.

Además, le pedirá que le ayude en algunos arreglos y así llegar a crear el uniforme perfecto.

Digna decidirá ayudar económicamente a Joaquínen su nuevo proyecto. Además, la matriarca visitará a Damián, a petición de Manuela, e intentará animarle al ver que el patriarca ha tocado fondo.

Begoña y Gabriel seguirán adelante con sus planes de boda y decidirán casarse ese mismo día.

La enfermera le pedirá a Luz que sea su testigo de boda y Gabriel a Luis, pero él lo rechazará por respeto a Andrés y será Tasio el testigo del abogado.

Mientras Gabriel y Begoña llegan a la ermita donde van a casarse, Luis le contará a Andrés la noticia.

El joven De la Reina se pondrá muy nerviosa y saldrá corriendo de casa rumbo a la ermita y dispuesto a impedir esa boda. ¿Llegará a tiempo?

