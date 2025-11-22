Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Tenemos primos muy distintos”

Nadie ha conseguido hacerse con los cuatro gajos de 25.000 euros en esta nueva edición de La ruleta de la suerte noche, por lo que ningún concursante ha podido ganar el gran premio final de 100.000 euros.

En este programa, los presentadores, Jorge Fernández y Laura Moure, acompañarán a los concursantes a ganar el máximo dinero posible. Esta noche va a estar llena de muchas risas y de momentos únicos.

“¡Qué buenos son!”, ha dicho Jorge Fernández al presentar la banda. Con Tayra Taylor y Joaquín Padilla a la cabeza, animarán al público como todas las noches, con canciones muy especiales. Siempre hay un tema que consigue conquistar al presentador, ¿cuál será esta vez?

¡No te pierdas el programa de esta noche, en Antena 3!