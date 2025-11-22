Antena 3 LogoAntena3
Despedimos a Emilio, el hombre que entró en un bucle del que no consiguió salir

Desde que atropelló a su hijo pequeño por accidente, em marido de Carmen no ha parado de meterse en líos y cometer crímenes por órdenes de terceros.

Desde que conocimos a Emilio, no ha dejado de meterse en líos y precisamente ese bucle en el que se metió hace más de veinte años, lo ha llevado a acabar de la peor forma posible: muerto desangrado tras un disparo a manos de Octavio.

Todo comenzó cuando, por accidente, atropelló y acabó con la vida de su hijo de tres años. En ese momento, el marido de Carmen no se atrevió a confesar la verdad y don Octavio le ayudó a ocultar lo ocurrido. Eso sí, a cambio de muchos favores escabrosos.

Emilio se manchó las manos por su jefe cuando visitó a doña Beatriz en la residencia y le cambió la medicación para provocar que su corazón dejase de latir. De esa manera, se aseguraban de que la mujer no contase nada sobre la muerte del dueño del orfanato en el que había crecido Mónica.

¡Se descubre la verdad! Emilio fue el encargado de acabar con la vida de Doña Beatriz siguiendo las órdenes de Octavio

Octavio también encargó a Emilio que cortase los frenos del coche de César para provocar un accidente, aunque, por suerte, al mexicano no le ocurrió nada grave. Eso sí, Amanda y él tuvieron un gran susto.

Cansado de vivir a la sombra de Octavio y tras recibir graves amenazas por parte de Saúl, Emilio se vio obligado a trabajar para el hermano de Mónica y atentó, sin éxito, con la vida del que había sido su jefe.

¡Emilio fue quien disparó a Octavio! Sus recuerdos muestran cómo Saúl le obligó a hacerlo

Su mayor confesión

Movido por la culpa y cansado de mancharse la mano por amenazas de terceros, Emilio se sinceró con Carmen y le contó que había sido él el que había acabado con la vida de su hijo. Su mujer se quedó completamente rota y le dijo que nunca lo perdonaría.

A su hija no se atrevió a contarle la verdad, pero los dos nos regalaron una sincera y emotiva conversación antes de que Emilio perdiese la vida. Sara sí que parecía dispuesta a darle una segunda oportunidad.

Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

Aunque el paso de Emilio ha estado cargado de momentos desagradables, sin él, La Encrucijada no hubiese sido lo mismo. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Cargará César con un crimen que no ha cometido?

