Beltrán invita a Cristina a su boda y ella se queda completamente descolocada: "Me haría mucha iluisón que vinieras"

Beltrán, el ex de Cristina, se ha presentado en la fábrica por sorpresa dejano a la joven muyy pensativa. No se habían vuelto a ver desde que rompieron.

El joven le ha contado a Cristina que va a casarse con una chica que ella conoce y le ha pedido ayudar para hacerle un regalo.

Beltrán, además, le ha dado a Cristina la invitación a su boda con Loreto. Le ha recalcado que le encantaría que asistiera y que le ayudaría a pasar página.

Cristina, algo tajante, le ha respondido que intentaría ir pero no que no le podía asegurar nada. Él se ha quedado muy pesativo y, antes de irse, Beltrán no ha podido evitar expresar lo que tanto tiempo le llevaba rondando por la cabeza: “Siempre me quedará la duda de cómo nos hubiera ido si no me hubieras dejado”.

Cristina, molesta, le ha respondido que esa clase de preguntas están fuera de lugar ya que son preguntas que no tienen respuesta.

Antes de irse finalmente Beltrán ha decido dedicar estas curiosas palabras a su exnovia “Yo prefiero apuestas más seguras como esencias de la Reina”. Parece que el joven sigue algo rencoroso...¿seguirá sintiendo alg por Cristina?