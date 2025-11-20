Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 441

María, siguiendo el plan de Gabriel, le entrega a Begoña la carta de Enriqueta

La enfermera se queda muy sorprendida al recibir una cara de María.

María ha escuchado que Begoña le preguntaba a Manuela sobre la carta de Enriqueta y se ha puesto muy nerviosa. ¡Ella la tenía en su poder para chantajear a Gabriel!

Gabriel ha descubierto la carta y ha aconsejado a María que se la entregue a Begoña y que mienta haciéndole creer que Andrés está muy confuso y que le dijo lo de la carta para impedir su boda. Y, por su puesto, dejando fuera de culpa a Gabriel.

Begoña no puede saber que fue Gabriel quien obligó a Remedios a asumir la culpa del robo en la fábrica.

María se la entrega y le dice que Andrés no pasa por un buen momento siguiendo el plan de Gabriel y Begoña… ¡se lo cree!

La enfermera se cree el cuento de que Andrés lo ha hecho todo por impedir su boda y que Gabriel es inocente de sus acusaciones. ¿Qué pasará?

