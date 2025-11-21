Capítulo 442 de Sueños de libertad; 21 de noviembre: Begoña adelanta inesperadamente su boda con Gabriel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Don Agustín ha señalado a Cloe que: “su indumentaria no es la más adecuada para trabajar en la fábrica”.

Después, la representante de Brossard le ha comentado a Marta de la Reina su encontronazo con el cura y cómo este le ha hecho sentir bastante incómoda. Esto le ha hecho empatizar con las chicas de la tienda y Cloe ha aceptado cambiar su uniforme. Con la ayuda de Marta, claro.

Por su parte, Joaquín ha contratado a Digna para trabajar en su nuevo negocio de empaquetado, lejos de Perfumerías de la Reina.

Por otro lado, Begoña ha pedido a Luz que sea tu testigo el día de la boda, y Gabriel ha hecho lo propio con Tasio.

Claudia confía en Mari Paz: “Eres perfecta para este puesto”. Pero Carmen no está del todo convencida.

Además, Damián sigue muy pero que muy desanimado. El patriarca le comenta con sentimiento a Digna, “yo ya he perdido todo lo que me hacía feliz en esta vida”.

Por último, Andrés se entera por Luis que en ese preciso momento se están casando Gabriel y Begoña. María parece contenta con la noticia, pero el De la Reina sale corriendo después de murmurar un escueto, “lo siento”.

La tarde es lluviosa y desde luego se avecina más tormenta. ¿Cuáles son las intenciones del que fue pareja de Begoña algún día?

Vuelve a ver este capitulazo completo en atresplayer.