Capítulo 442
Begoña adelanta su boda con Gabriel, sin avisar apenas a nadie... ¡Y da comienzo!
Los novios se han andado con “prisas” y solo presenciarán la boda, Julia, Luz y Tasio. ¿Está haciendo bien la enfermera?
Don Agustín ha recibido muy amable a Begoña en la ermita, “¡Vaya, estás exultante!”.
En la Iglesia tan solo están la pareja, el cura, Luz, Tasio y la pequeña Julia. Don Agustín comenta que no ve los anillos por ninguna parte. “No he caído”, ha explicado algo nerviosa la enfermera.
Luz rápidamente se ofrece a prestar su alianza para el momento de la ceremonia a Begoña. Eso sí que es una buena amiga.
Y claro, Tasio hace lo propio con Gabriel, ya que es su testigo. “Menos mal que os habéis buscado unos buenos testigos”, comenta el marido de Carmen sonriente.
Hay tormenta y Don Agustín señala: “Empecemos antes de que caiga el diluvio universal”. ¿Será una señal divina?
