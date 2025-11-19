Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le pedirá un encuentro a Begoña

El joven ha comenzado a recordar cosas del día de la explosión y quiere hablarlo con ella. ¿Qué pasará?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Marta le comunicará a Cloe en su despacho como las chicas de la tienda se niegan a llevar el uniforme. Pero ella no dará su brazo a torcer, las dependientas francesas no tuvieron queja alguna de la vestimenta.

Andrés le pedirá a Begoña verse en persona para hablar, “he recordado los momentos previos a la explosión” y pretende alertarla. ¿Qué va a decirle?

Además, la enfermera le confesará a su futuro marido que Luz y ella no se fían de Brossard. Pero Gabriel responderá que “él es ahora el nuevo director”, y eso es razón más que suficiente para confiar parece tratar decir.

Por su parte, Joaquín y Digna seguirán viendo naves en busca de la perfecta para asentar su nuevo negocio. Además, su hermano Luis comunicará a Cloe su intención de abandonar la fábrica. Está harto de sentirse un estorbo.

María seguirá con su paripé. Todo el mundo cree que sigue sin tener movilidad en las piernas, pero Andrés ya ha recordado todo. Y le contará a la enfermera la estratagema de María para mantenerle a su lado. Por su parte Gabriel irá a visitar a María para quitarle una carta de Francia que había en su casa ¿Qué habrá escrito en esta? Nos enteraremos a la par que Gabriel.

Por último, Don Damián sigue muy inestable emocionalmente y confesará a Manuela entre lágrimas que sigue echando mucho de menos a su difunto hijo Jesús de la Reina.

Series

