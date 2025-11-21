Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 442

Marta y Cloe hacen las paces tras su bronca por los uniformes: “la apoyaré”

Ambas han tenido una charla sobre lo tradicional que es España, y la De la Reina ha terminado por apoyarla en su cambio de uniformes.

Marta y Cloe hacen las paces tras su bronca por los uniformes: “la apoyaré”

Publicidad

Cloe ha entendido por fin que España no es Francia y que la gente tiene más prejuicios. Cloe le pide disculpas a Marta y ella las acepta, de verdad.

Tras ello, Marta le pregunta el por qué del cambio de opinión tan rápido. La francesa le cuenta el encontronazo que tuvo con Don Agustín, el cura de la colonia, quien trató de hacer sentir mal a Cloe por su ropa. Quizá demasiado “moderna” para lo que están acostumbrados.

Pero Cloe afirma que no va a aceptar ninguna crítica por su parte. Ha empatizado con las chicas de la tienda y no quiere que ellas pasen por ese mal trago. ´

Finalmente Marta de la Reina acepta ayudar a Cloe con los ajustes que deben hacerse en el uniforme. Y ambas, entendiéndose a la perfección ya, se dan la mano.

¿Es el inicio de una nueva amistad?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta y Cloe hacen las paces tras su bronca por los uniformes: “la apoyaré”

Marta y Cloe hacen las paces tras su bronca por los uniformes: “la apoyaré”

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo
Una nueva vida

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

Patricia
Mejores momentos | Capítulo 44

“Voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”: Patricia deja claro a David que no se rinde

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú
¡No te lo pierdas!

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

La artista es la encargada de ponerle voz a la nueva melodía de la serie más vista de la televisión.

Saúl tiende una trampa a César
Mejores momentos | Capítulo 44

Saúl tiende una trampa a César: ¡la policía encuentra el cuerpo de Emilio en el coche del mexicano!

Tras amenazar a Octavio con difundir el vídeo del forcejeo, el hermano de Mónica provoca que la policía señale a César como principal sospechoso del asesinato de Emilio.

Emilio muere en brazos de Octavio

Un forcejeo que acaba en tragedia: Emilio muere en brazos de Octavio

David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

“No voy a tolerar este tipo de actitud en la empresa”: David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

“Yo maté a nuestro hijo”: Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

Publicidad