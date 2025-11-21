Marta y Cloe hacen las paces tras su bronca por los uniformes: “la apoyaré”

Cloe ha entendido por fin que España no es Francia y que la gente tiene más prejuicios. Cloe le pide disculpas a Marta y ella las acepta, de verdad.

Tras ello, Marta le pregunta el por qué del cambio de opinión tan rápido. La francesa le cuenta el encontronazo que tuvo con Don Agustín, el cura de la colonia, quien trató de hacer sentir mal a Cloe por su ropa. Quizá demasiado “moderna” para lo que están acostumbrados.

Pero Cloe afirma que no va a aceptar ninguna crítica por su parte. Ha empatizado con las chicas de la tienda y no quiere que ellas pasen por ese mal trago. ´

Finalmente Marta de la Reina acepta ayudar a Cloe con los ajustes que deben hacerse en el uniforme. Y ambas, entendiéndose a la perfección ya, se dan la mano.

¿Es el inicio de una nueva amistad?