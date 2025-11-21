Andrés, fuera de sí al enterarse de la boda de Begoña... ¡quiere impedirla!

Luis le cuenta a María y Andrés que Gabriel y Begoña se están casando justo en ese momento. María, aún en silla de ruedas, comenta sin ocultar demasiado su felicidad: “ya les felicitaremos si no se van de luna de miel, claro”.

Este enlace supone para ella estar algo más cerca de Andrés.

Pero el De la Reina no puede engañar a su corazón, y sin mediar palabra sale disparado de la sala. ¿Cómo puede estar cometiendo Begoña este error? ¿Cómo ha podido adelantar su boda con Gabriel?

Luis lee entre líneas y grita: “¡Andrés, Andrés! ¿Dónde vas?”, tratando de hacer entrar en razón.

La tarde está lluviosa y se avecina aún más tormenta… ¿Logrará impedir la boda y abrir los ojos a Begoña?