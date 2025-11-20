Begoña le pide a Gabriel adelantar su boda: “Lo único que necesito es ser tu mujer”

Begoña está al límite. Cree que Andrés se ha pasado diciendo mentiras que solo ensucian la imagen de Gabriel para evitar su boda.

Su última conversación con él, ha sido la gota que ha colmado el vaso y decide que debe convertirse en la mujer de Gabriel cuanto antes para evitar que Andrés se siga entrometiendo en su relación.

La enfermera le propone a Gabriel adelantar su boda. “No quiero esperar. Casémonos mañana mismo”, le dice la joven a Gabriel mientras el abogado se queda muy sorprendido por las prisas.

“Me halaga que quieras ser mi mujer, pero no podemos casarnos así”, le dice Gabriel, pero Begoña insiste. No hay que nada que les frene y, además, están esperando a un hijo.

Sus palabras acaban convenciendo a Gabriel. ¡El abogado acepta adelantar la boda mientras se funde con Begoña en un apasionado beso!