Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enfrenta a Cloe, no le gusta el nuevo uniforme que Brossard les obliga a ponerse

Las sospechas de Andrés aumentan. Cree que Gabriel está también aliado con Antonie Brossard. El De la Reina hablará con Cloe para seguir investigando sobre su primo.

Claudia conocerá a David, el ex de Carmen, y se quedará sorprendida la ver la gran conexión que surge entre ellos.

Manuela le confesará a Claudia que cada vez se siente más atraída por Damián, viéndole tan vulnerable pero tan fuerte a la vez. -Digna es rechazada en el colegio como profesora de labores por su edad.

Joaquín se planteará utilizar el dinero que tenían para el colegio de Teo para comenzar a poner en marcha el negocio de embalaje.

Luz y Begoña reciben al representante farmacéutico que está dispuesto a comprar su milagrosa crema, aunque su encuentro no será como el que ellas esperaban. ¿Qué pasará?

Cloe trae los nuevos uniformes que vestirán los empleados de Brossard, acordes a los que ya se visten en Francia.

Marta se enfadará ya que cree que están borrando la identidad de Perfumerías De la Reina y a las chicas de la tienda tampoco le gustarán: son demasiado atrevidos y creen que a las clientas no le gustarán.

