Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enfrenta a Cloe, no le gusta el nuevo uniforme que Brossard les obliga a ponerse

La empresaria no ve con buenos ojos la nueva propuesta de los franceses ya que cree que les están robando su esencia.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enfrenta a Cloe, no le gusta el nuevo uniforme que Brossard les obliga a ponerse

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Las sospechas de Andrés aumentan. Cree que Gabriel está también aliado con Antonie Brossard. El De la Reina hablará con Cloe para seguir investigando sobre su primo.

Claudia conocerá a David, el ex de Carmen, y se quedará sorprendida la ver la gran conexión que surge entre ellos.

Manuela le confesará a Claudia que cada vez se siente más atraída por Damián, viéndole tan vulnerable pero tan fuerte a la vez. -Digna es rechazada en el colegio como profesora de labores por su edad.

Joaquín se planteará utilizar el dinero que tenían para el colegio de Teo para comenzar a poner en marcha el negocio de embalaje.

Luz y Begoña reciben al representante farmacéutico que está dispuesto a comprar su milagrosa crema, aunque su encuentro no será como el que ellas esperaban. ¿Qué pasará?

Cloe trae los nuevos uniformes que vestirán los empleados de Brossard, acordes a los que ya se visten en Francia.

Marta se enfadará ya que cree que están borrando la identidad de Perfumerías De la Reina y a las chicas de la tienda tampoco le gustarán: son demasiado atrevidos y creen que a las clientas no le gustarán.

No te pierdas todo lo que va a pasar y adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.

Capítulo 439 de Sueños de libertad; 18 de noviembre: Cristina y Luis vuelven a trabajar juntos

El perdón llega a la mansión Korhan: Orhan y Gülgün se reconcilian tras el infierno de la cárcel

Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: “Es de la familia”
Capítulo 439

Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su crema, pero ella lo rechaza, ¡nunca negociará con Brossard!
Capítulo 439

“Cariño, nosotros estamos bien” Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella
Capítulo 439

Luis le asegura a Luz que no va a dejar la fábrica y ambos se abrazan.

Claudia evita el cierre de la casa cuna ofreciéndose a pagar el coste del alquiler: “Todos saldríamos ganando”
Capítulo 439

Claudia se ha ofrecido a pagar con los ahorros que le dejó su marido el alquiler de un proyecto importante para ella.

Así ve Álex Villazán a Jaime en Las hijas de la criada: “Tiene muchísima similitud con su madre”

Esta noche, en Renacer: un recuerdo del pasado cambiará la relación entre Harun y Bahar

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

