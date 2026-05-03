Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Semana del 4 al 8 de mayo

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta recibe una información sobre Fina que podría cambiarlo todo

La hija de Damián también escribe una carta de amor con la esperanza de que su exnovia la lea.

Publicidad

Esta semana se vienen curvas en Sueños de libertad: ¡descubre todo lo que ocurrirá en los próximos capítulos!

La perfumería Brossard-De la Reina vivirá una semana de incertidumbre cuando Álvaro y Gorito pongan en marcha su plan de asaltar los camiones. ¡Gabriel sospechará que hay algún topo en la empresa!

Mientras tanto, el matrimonio de Tasio y Carmen atravesará una gran crisis que llevará a Carmen...¡a dormir en el cuarto de invitados y con las chicas!

Tasio y Carmen en el capítulo 552 de Sueños de libertad
Tasio y Carmen en el capítulo 552 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, el hijo de Damián tendrá un ataque de celos cuando vea a su mujer abrazando a su exnovio, David, lo que le llevará a refugiarse en Paula. ¿Volverán a caer en la tentación?

En otro orden de cosas, la presencia de Rodrigo seguirá perturbando a Valentina, quien decidirá contarle a Andrés esta amarga noticia.

El joven no dudará en defender a su pareja y se medirá ante el militar en un duelo a vida o muerte. ¿Correrá peligro su vida?

Andrés en el capítulo 553 de Sueños de libertad
Andrés en el capítulo 553 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡Gabriel y Beatriz estarán al límite! La niñera y el director pasarán cada vez más tiempo a solas y ella no dudará en seguir seduciéndolo, dando un opaso definitivo. ¿Se resistirá Gabriel o terminará cayendo en la tentación?

Además, Gabriel también le confesará a Nieves una dura verdad que la llevará a romper toda relación con Pablo: ¡Su marido le confesó la infidelidad por ambición empresarial, no por amor a ella!

Nieves en el capítulo 552 de Sueños de libertad
Nieves en el capítulo 552 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Finalmente, Marta estará cada vez más cerca de encontrar a Fina y se ateverá a escribirle una carta de amor al apartado de correos que Darío le facilitó.

Sin embargo, descubrirá una amarga información sobre su exnovia que podría cambiarlo todo. ¿De qué se tratará?

¡Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer!

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Marta en el capítulo 555 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta recibe una información sobre Fina que podría cambiarlo todo

Entre tierras

Miguel pierde el control y Manuela huye de casa tras un fuerte enfrentamiento

Seyran

“Sinan le ha disparado”: Seyran y Ferit, en shock ante la tragedia que destroza sus planes

Alya y Sadakat: dos formas de ser madre en Mardin que chocan en En tierra lejana
Día de la madre

Alya y Sadakat: dos formas de ser madre en Mardin que chocan en En tierra lejana

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe, en peligro tras salvar a Rodrigo de Valentina
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe, en peligro tras salvar a Valentina de Rodrigo

Marta, cada vez más cerca de encontrar a Fina: las razones que han marcado su incansable búsqueda en Sueños de libertad
Muy pronto

Marta, cada vez más cerca de encontrar a Fina: las razones que han marcado su incansable búsqueda en Sueños de libertad

La espera está llegando a su fin y muy pronto seremos testigos del reencuentro más esperado.

El reencuentro más esperado se acerca: Marta y Fina, muy pronto de nuevo juntas en Sueños de libertad
Muy pronto

El reencuentro más esperado se acerca: Marta y Fina, muy pronto de nuevo juntas en Sueños de libertad

La espera ha terminado: Marta y Fina por fin vuelven a encontrarse y nada volverá a ser igual.

Ana Carlota Fernández desvela la tensa situación que va a vivir Valentina con Rodrigo en Sueños de libertad: "Se va a enfrentar a él"

Ana Carlota Fernández desvela la tensa situación que va a vivir Valentina con Rodrigo en Sueños de libertad: "Se va a enfrentar a él"

Ferit se niega a perder a Seyran mientras Diyar mueve ficha en la sombra: este domingo, en Una nueva vida

Ferit se niega a perder a Seyran mientras Diyar mueve ficha en la sombra: este domingo, en Una nueva vida

La confesión de Mine pone a Alya tras la pista de la verdad

“Amo a un hombre casado”: la confesión de Mine pone a Alya tras la pista de la verdad

Publicidad