Avance semanal de Sueños de libertad: Marta recibe una información sobre Fina que podría cambiarlo todo

Esta semana se vienen curvas en Sueños de libertad: ¡descubre todo lo que ocurrirá en los próximos capítulos!

La perfumería Brossard-De la Reina vivirá una semana de incertidumbre cuando Álvaro y Gorito pongan en marcha su plan de asaltar los camiones. ¡Gabriel sospechará que hay algún topo en la empresa!

Mientras tanto, el matrimonio de Tasio y Carmen atravesará una gran crisis que llevará a Carmen...¡a dormir en el cuarto de invitados y con las chicas!

Tasio y Carmen en el capítulo 552 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, el hijo de Damián tendrá un ataque de celos cuando vea a su mujer abrazando a su exnovio, David, lo que le llevará a refugiarse en Paula. ¿Volverán a caer en la tentación?

En otro orden de cosas, la presencia de Rodrigo seguirá perturbando a Valentina, quien decidirá contarle a Andrés esta amarga noticia.

El joven no dudará en defender a su pareja y se medirá ante el militar en un duelo a vida o muerte. ¿Correrá peligro su vida?

Andrés en el capítulo 553 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡Gabriel y Beatriz estarán al límite! La niñera y el director pasarán cada vez más tiempo a solas y ella no dudará en seguir seduciéndolo, dando un opaso definitivo. ¿Se resistirá Gabriel o terminará cayendo en la tentación?

Además, Gabriel también le confesará a Nieves una dura verdad que la llevará a romper toda relación con Pablo: ¡Su marido le confesó la infidelidad por ambición empresarial, no por amor a ella!

Nieves en el capítulo 552 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Finalmente, Marta estará cada vez más cerca de encontrar a Fina y se ateverá a escribirle una carta de amor al apartado de correos que Darío le facilitó.

Sin embargo, descubrirá una amarga información sobre su exnovia que podría cambiarlo todo. ¿De qué se tratará?

¡Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer!