Cloe se enfrenta a Rodrigo para proteger a Valentina, ¡no va a permitir que vuelva a hacerle daño a su amiga!

Rodrigo ha vuelto a la colonia buscando a Valentina. La joven ha revivido su peor pesadilla volviendo a ver a su prometido que abusó de ella.

Valentina, que sigue sufriendo mucho por este traumático episodio, puso tierra de por medio para no tener que volver a ver nunca más a ese hombre que le destrozó la vida.

Cloe la ayudó para que encontrase un trabajo en la fábrica y la protegió frente a Rodrigo cuando este apareció buscando a Valentina. ¡No dudó en mentirle diciéndole que no sabía dónde se encontraba su amiga!

Sin embargo, todo ha dado un importante giro. Rodrigo ha descubierto que Valentina se encontraba en Perfumerías Brossard De la Reina y allí se ha plantado provocando un tenso encuentro con la que era su prometida. ¡Si no llega a ser por Claudia hubiera acabado de la peor manera!

Después, Rodrigo se ha encontrado con Cloe en la colonia y le ha echado en cara que le mintiera, pero ella le ha respondido que volvería hacerlo una y mil veces.

“Lo que le hiciste fue asqueroso”, le dice Cloe a Rodrigo plantándole cara, pero él ha insistido en que no le hizo nada y que va a hacer hasta lo imposible por recuperar a su novia.